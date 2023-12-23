https://ria.ru/20231223/konkurs-1917652739.html
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы" - РИА Новости, 23.12.2023
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"
Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:16
2023-12-23T14:16
2023-12-23T20:00
хорошие новости
общество
москва
сергей собянин
московский авиационный институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586241009_0:266:2922:1910_1920x0_80_0_0_1cb4b2999a13c2e0acbd7142734a4ee1.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале."Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив — "Доброе сердце столицы". В этом году число участников рекордное: больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок", — написал он.Победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ" в составе 44 человек. Они собирают макулатуру, пластик и вещи для нуждающихся, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, занимаются медиаволонтерством. В свою очередь, волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад" стал призером в номинации "Добрая команда. Колледж". Его участники проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. Они также помогают на разных городских событиях.Призовое место в номинации "Добрая команда. Вуз" получил волонтерский отдел OHANA — студенческая организация, помогающая иностранным слушателями подготовительного факультета Института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел более 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.Собянин поздравил всех победителей и призеров, поблагодарил их за доброту и отзывчивость, подчеркнув, что благодаря им мир меняется к лучшему.
https://ria.ru/20231130/zhivotnye-1912942560.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586241009_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b99bf77dc7f5eea66d033ef158442a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, московский авиационный институт
Хорошие новости, Общество, Москва, Сергей Собянин, Московский авиационный институт
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"
Собянин: призовые места в конкурсе "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
«
"Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив — "Доброе сердце столицы". В этом году число участников рекордное: больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок", — написал он.
Победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ
" в составе 44 человек. Они собирают макулатуру, пластик и вещи для нуждающихся, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, занимаются медиаволонтерством.
В свою очередь, волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад" стал призером в номинации "Добрая команда. Колледж". Его участники проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. Они также помогают на разных городских событиях.
Призовое место в номинации "Добрая команда. Вуз" получил волонтерский отдел OHANA — студенческая организация, помогающая иностранным слушателями подготовительного факультета Института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел более 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.
Собянин поздравил всех победителей и призеров, поблагодарил их за доброту и отзывчивость, подчеркнув, что благодаря им мир меняется к лучшему.
Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных