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Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы" - РИА Новости, 23.12.2023
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14:16 23.12.2023 (обновлено: 20:00 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/konkurs-1917652739.html
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы" - РИА Новости, 23.12.2023
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"
Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:16
2023-12-23T20:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.&quot;Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив — &quot;Доброе сердце столицы&quot;. В этом году число участников рекордное: больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок&quot;, — написал он.Победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ" в составе 44 человек. Они собирают макулатуру, пластик и вещи для нуждающихся, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, занимаются медиаволонтерством. В свою очередь, волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад" стал призером в номинации "Добрая команда. Колледж". Его участники проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. Они также помогают на разных городских событиях.Призовое место в номинации "Добрая команда. Вуз" получил волонтерский отдел OHANA — студенческая организация, помогающая иностранным слушателями подготовительного факультета Института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел более 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.Собянин поздравил всех победителей и призеров, поблагодарил их за доброту и отзывчивость, подчеркнув, что благодаря им мир меняется к лучшему.
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общество, москва, сергей собянин, московский авиационный институт
Хорошие новости, Общество, Москва, Сергей Собянин, Московский авиационный институт
Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"

Собянин: призовые места в конкурсе "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВолонтеры в Москве
Волонтеры в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив — "Доброе сердце столицы". В этом году число участников рекордное: больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок", — написал он.

Победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ" в составе 44 человек. Они собирают макулатуру, пластик и вещи для нуждающихся, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, занимаются медиаволонтерством.
В свою очередь, волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад" стал призером в номинации "Добрая команда. Колледж". Его участники проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. Они также помогают на разных городских событиях.
Призовое место в номинации "Добрая команда. Вуз" получил волонтерский отдел OHANA — студенческая организация, помогающая иностранным слушателями подготовительного факультета Института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел более 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.
Собянин поздравил всех победителей и призеров, поблагодарил их за доброту и отзывчивость, подчеркнув, что благодаря им мир меняется к лучшему.
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