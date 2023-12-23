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Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"

Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы" - РИА Новости, 23.12.2023

Стали известны победители конкурса "Доброе сердце столицы"

Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:16

2023-12-23T14:16

2023-12-23T20:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Призовые места в главном конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале."Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив — "Доброе сердце столицы". В этом году число участников рекордное: больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок", — написал он.Победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ" в составе 44 человек. Они собирают макулатуру, пластик и вещи для нуждающихся, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, занимаются медиаволонтерством. В свою очередь, волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад" стал призером в номинации "Добрая команда. Колледж". Его участники проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. Они также помогают на разных городских событиях.Призовое место в номинации "Добрая команда. Вуз" получил волонтерский отдел OHANA — студенческая организация, помогающая иностранным слушателями подготовительного факультета Института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел более 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.Собянин поздравил всех победителей и призеров, поблагодарил их за доброту и отзывчивость, подчеркнув, что благодаря им мир меняется к лучшему.

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общество, москва, сергей собянин, московский авиационный институт