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Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне
Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.12.2023
Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном Киеву городе Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети, заявил назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:40
2023-12-23T10:40
2023-12-23T10:40
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херсонская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "Сообщаем, что снова в результате обстрелов города (Херсона - ред.) ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - написал Мрочко.По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне
Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном ВСУ Херсоне отменили троллейбусное сообщение
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
В подконтрольном Киеву городе Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале
.
"Сообщаем, что снова в результате обстрелов города (Херсона - ред.) ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - написал Мрочко.
По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.