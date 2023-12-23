https://ria.ru/20231223/kherson-1917626508.html

Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне

Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.12.2023

Власти сообщили об отмене работы троллейбусов в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети, заявил назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:40

2023-12-23T10:40

2023-12-23T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "Сообщаем, что снова в результате обстрелов города (Херсона - ред.) ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - написал Мрочко.По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины