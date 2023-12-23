https://ria.ru/20231223/kharitonov-1917667723.html

Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании

Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании - РИА Новости, 23.12.2023

Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании

Кандидат на выборы президента Росии от КПРФ Николай Харитонов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он критиковать президента на выборах, задался... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:23

2023-12-23T16:23

2023-12-23T22:52

выборы президента россии — 2024

николай харитонов

россия

политика

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Кандидат на выборы президента Росии от КПРФ Николай Харитонов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он критиковать президента на выборах, задался вопросом, за что он будет его критиковать. "Я за что буду его критиковать? Критиковать президента — он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет. Я прекрасно понимаю, как это ответственно — нести ношу президента Российской Федерации. <...> Одно знаю: кому много дано, с того много спрашивается", — ответил он на вопрос журналистов о том, будет ли Харитонов критиковать президента России на выборах.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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николай харитонов, россия, политика