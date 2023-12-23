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Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:23 23.12.2023 (обновлено: 22:52 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kharitonov-1917667723.html
Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании
Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании - РИА Новости, 23.12.2023
Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании
Кандидат на выборы президента Росии от КПРФ Николай Харитонов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он критиковать президента на выборах, задался... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:23
2023-12-23T22:52
выборы президента россии — 2024
николай харитонов
россия
политика
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Кандидат на выборы президента Росии от КПРФ Николай Харитонов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он критиковать президента на выборах, задался вопросом, за что он будет его критиковать. "Я за что буду его критиковать? Критиковать президента — он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет. Я прекрасно понимаю, как это ответственно — нести ношу президента Российской Федерации. &lt;...&gt; Одно знаю: кому много дано, с того много спрашивается", — ответил он на вопрос журналистов о том, будет ли Харитонов критиковать президента России на выборах.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
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николай харитонов, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Николай Харитонов, Россия, Политика
Харитонов рассказал, будет ли он критиковать президента во время кампании

Харитонов: с моей стороны не будет критики Путина во время предвыборной кампании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНиколай Харитонов
Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Николай Харитонов. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Кандидат на выборы президента Росии от КПРФ Николай Харитонов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он критиковать президента на выборах, задался вопросом, за что он будет его критиковать.
"Я за что буду его критиковать? Критиковать президента — он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет. Я прекрасно понимаю, как это ответственно — нести ношу президента Российской Федерации. <...> Одно знаю: кому много дано, с того много спрашивается", — ответил он на вопрос журналистов о том, будет ли Харитонов критиковать президента России на выборах.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
 
Выборы президента России — 2024Николай ХаритоновРоссияПолитика
 
 
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