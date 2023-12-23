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Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию - РИА Новости, 23.12.2023
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:28
2023-12-23T13:28
2023-12-23T13:29
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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. По данным СМИ, певец планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор. "Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", - отмечается в публикации на сайте телеканала. К этому часу власти Молдавии никак не прокомментировали ситуацию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии корреспонденту РИА Новости воздержались предоставить подробности по данному факту, отметив, что за последние 24 часа 39 человек получили отказ на въезд в страну.
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в мире, молдавия
Культура, В мире, Молдавия
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
ТВ-5: российского исполнителя Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости.
Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5
.
По данным СМИ, певец планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор.
«
"Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
К этому часу власти Молдавии никак не прокомментировали ситуацию.
В пресс-службе пограничной полиции Молдавии корреспонденту РИА Новости воздержались предоставить подробности по данному факту, отметив, что за последние 24 часа 39 человек получили отказ на въезд в страну.
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