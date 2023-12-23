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Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию - РИА Новости, 23.12.2023
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Культура
 
13:28 23.12.2023 (обновлено: 13:29 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/irakliy-1917646701.html
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию - РИА Новости, 23.12.2023
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:28
2023-12-23T13:29
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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. По данным СМИ, певец планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор. "Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", - отмечается в публикации на сайте телеканала. К этому часу власти Молдавии никак не прокомментировали ситуацию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии корреспонденту РИА Новости воздержались предоставить подробности по данному факту, отметив, что за последние 24 часа 39 человек получили отказ на въезд в страну.
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в мире, молдавия
Культура, В мире, Молдавия
Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию

ТВ-5: российского исполнителя Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию

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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5.
По данным СМИ, певец планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор.
«
"Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
К этому часу власти Молдавии никак не прокомментировали ситуацию.
В пресс-службе пограничной полиции Молдавии корреспонденту РИА Новости воздержались предоставить подробности по данному факту, отметив, что за последние 24 часа 39 человек получили отказ на въезд в страну.
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