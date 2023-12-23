https://ria.ru/20231223/irakliy-1917646701.html

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию - РИА Новости, 23.12.2023

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию

Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:28

2023-12-23T13:28

2023-12-23T13:29

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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Российского эстрадного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает в субботу кишиневский телеканал ТВ-5. По данным СМИ, певец планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор. "Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна", - отмечается в публикации на сайте телеканала. К этому часу власти Молдавии никак не прокомментировали ситуацию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии корреспонденту РИА Новости воздержались предоставить подробности по данному факту, отметив, что за последние 24 часа 39 человек получили отказ на въезд в страну.

https://ria.ru/20231222/naznachenie-1917557941.html

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