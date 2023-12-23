https://ria.ru/20231223/inoagenty-1917609222.html
Минюст признал иноагентом экс-протодиакона Кураева*
Минюст признал иноагентом экс-протодиакона Кураева* - РИА Новости, 23.12.2023
Минюст признал иноагентом экс-протодиакона Кураева*
Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"** включены в реестр... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:56
2023-12-23T04:56
2023-12-23T04:56
россия
европа
андрей кураев
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"** включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России."Двадцать второго декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Баунов*, С. С. Дарбинян*, О. И. Куваев*, А. В. Кураев*, В. Е. Ратникова*, А. Ю. Рыклин*, Интернет-издание "Вёрстка Медиа"*, а также проект "Можем объяснить"*, - говорится в сообщении.Согласно данным министерства, Куваев* выступал против СВО на Украине и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ, Рыклин* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против СВО на Украине.Не откажется от гражданстваПризнанный иноагентом и лишенный ранее сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что не будет отказываться от российского гражданства.В ноябре Кураев* покинул Россию и уехал в Чехию."Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него (гражданства - ред.)", - сказал он РИА Новости.По его словам, в Европе у него "не было и не ожидается никаких грантов, источников финансирования". "В политической деятельности я не участвую от слова никак..." - добавил он.Обновленный закон об иноагентахС 1 декабря вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц. Теперь иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.Иностранными источниками закон с 1 декабря признает, в частности, зарубежные государства, власти иностранных государств, международные и иностранные организации, иностранных граждан, а также иностранные структуры без образования юридического лица. Кроме того, источником будет считаться российский гражданин или юрлицо, являющиеся посредниками при передаче иностранного финансирования.В законе указывается, что деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20231222/rozysk-1917471741.html
https://ria.ru/20231222/khodorkovskiy-1917455724.html
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, андрей кураев, общество
Россия, Европа, Андрей Кураев, Общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"** включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России.
«
"Двадцать второго декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Баунов*, С. С. Дарбинян*, О. И. Куваев*, А. В. Кураев*, В. Е. Ратникова*, А. Ю. Рыклин*, Интернет-издание "Вёрстка Медиа"*, а также проект "Можем объяснить"*, - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства, Куваев* выступал против СВО на Украине и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ, Рыклин* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против СВО на Украине.
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Не откажется от гражданства
Признанный иноагентом и лишенный ранее сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что не будет отказываться от российского гражданства.
В ноябре Кураев* покинул Россию и уехал в Чехию.
"Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него (гражданства - ред.)", - сказал он РИА Новости.
По его словам, в Европе
у него "не было и не ожидается никаких грантов, источников финансирования". "В политической деятельности я не участвую от слова никак..." - добавил он.
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Обновленный закон об иноагентах
С 1 декабря вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц. Теперь иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.
Иностранными источниками закон с 1 декабря признает, в частности, зарубежные государства, власти иностранных государств, международные и иностранные организации, иностранных граждан, а также иностранные структуры без образования юридического лица. Кроме того, источником будет считаться российский гражданин или юрлицо, являющиеся посредниками при передаче иностранного финансирования.
В законе указывается, что деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России
, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.