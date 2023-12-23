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СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:12 23.12.2023 (обновлено: 03:27 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/initsiativa-1917604334.html
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине
Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:12
2023-12-23T03:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times."Недавние наступления России &lt;...&gt; также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — говорится в публикации.По информации СМИ, за последние несколько недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.Нанесли стратегическое поражениеО том, что российские военные перехватили инициативу, заявил ранее в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong и бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер."Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление", — отметил он.По мнению бывшего военного, российская армия, скорее всего, ударит там, где у противника сконцентрировано наименьшее количество войск. В итоге ВСУ придется снова перебрасывать резервы, которых у них почти не осталось."У России будет инициатива с этого момента, и в конечном итоге украинская линия обороны падет. Им, вероятно, придется отступить за Днепр и сдать огромный кусок территории, вот куда сейчас все идет", — резюмировал Риттер.Отрезвить ЗеленскогоПровал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM."Он (Зеленский – ред.) не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал.По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине."Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак.
https://ria.ru/20231222/balitskiy-1917206900.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914774832.html
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине

NYT: ВС России перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times.
«
"Недавние наступления России <...> также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — говорится в публикации.
По информации СМИ, за последние несколько недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

Нанесли стратегическое поражение

О том, что российские военные перехватили инициативу, заявил ранее в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong и бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
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"Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление", — отметил он.
По мнению бывшего военного, российская армия, скорее всего, ударит там, где у противника сконцентрировано наименьшее количество войск. В итоге ВСУ придется снова перебрасывать резервы, которых у них почти не осталось.
"У России будет инициатива с этого момента, и в конечном итоге украинская линия обороны падет. Им, вероятно, придется отступить за Днепр и сдать огромный кусок территории, вот куда сейчас все идет", — резюмировал Риттер.
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Отрезвить Зеленского

Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM.
"Он (Зеленский – ред.) не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал.
По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине.
"Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВальдемар СкшипчакВооруженные силы Украины
 
 
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