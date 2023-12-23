https://ria.ru/20231223/grazhdanstvo-1917608513.html

Иноагент Кураев* заявил, что не откажется от гражданства России

Иноагент Кураев* заявил, что не откажется от гражданства России - РИА Новости, 23.12.2023

Иноагент Кураев* заявил, что не откажется от гражданства России

Признанный иноагентом и лишенный ранее сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что не будет отказываться от российского гражданства, он также отрицает... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:22

2023-12-23T04:22

2023-12-23T04:22

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Признанный иноагентом и лишенный ранее сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что не будет отказываться от российского гражданства, он также отрицает иностранное финансирование и утверждает, что не участвует в политической деятельности. В пятницу министерство юстиции РФ сообщило, что Кураев* включен в реестр иноагентом. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Также, по сообщению Минюста, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. В ноябре Кураев* покинул Россию и уехал в Чехию. "Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него (гражданства - ред.)", - сказал он РИА Новости. По его словам, в Европе у него "не было и не ожидается никаких грантов, источников финансирования". "В политической деятельности я не участвую от слова никак..." - добавил он. Кураев* был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева* и отсутствие покаяния.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231017/protodiakon-1903391764.html

https://ria.ru/20231221/bykov-1917202854.html

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европа

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андрей кураев, россия, европа, москва