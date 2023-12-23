https://ria.ru/20231223/gorka-1917671049.html
В Хакасии госпитализировали двоих детей после обрушения горки
В Хакасии госпитализировали двоих детей после обрушения горки - РИА Новости, 23.12.2023
В Хакасии госпитализировали двоих детей после обрушения горки
В Хакасии несколько детей получили различные травмы при обрушении части деревянной строящейся горки, двоих госпитализировали, сообщило управление СК России по... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:51
2023-12-23T16:51
2023-12-23T18:07
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. В Хакасии несколько детей получили различные травмы при обрушении части деревянной строящейся горки, двоих госпитализировали, сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что около 16 часов несколько детей пришли на строящуюся деревянную горку, расположенную на рыночной площади в поселке Усть-Абакан. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения, в результате чего несколько детей упали с 3-х метровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести", — говорится в заявлении.Отмечается, что двух девочек десяти и 11 лет госпитализировали с переломами ног. Кроме того, еще одна девочка и мальчик обратились к медикам с ушибами.Как уточнили в Минздраве республики, несовершеннолетних доставили в Республиканскую больницу. "Получают все необходимое лечение. Остальным детям после осмотра врачами госпитализация не потребовалась", — сказала собеседница агентства.Позднее пресс-служба губернатора Хакасии Валентина Коновалова сообщила, что он поручил профильным ведомствам проверить все детские площадки и снежные городки после этого инцидента.Следственный комитет организовал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
https://ria.ru/20231206/travma-1914180225.html
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происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Хакасии госпитализировали двоих детей после обрушения горки
В Хакасии двух девочек госпитализировали с переломами ног после обрушения горки
КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости.
В Хакасии несколько детей получили различные травмы при обрушении части деревянной строящейся горки, двоих госпитализировали, сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале
.
"Предварительно установлено, что около 16 часов несколько детей пришли на строящуюся деревянную горку, расположенную на рыночной площади в поселке Усть-Абакан. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения, в результате чего несколько детей упали с 3-х метровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что двух девочек десяти и 11 лет госпитализировали с переломами ног. Кроме того, еще одна девочка и мальчик обратились к медикам с ушибами.
Как уточнили в Минздраве республики, несовершеннолетних доставили в Республиканскую больницу.
"Получают все необходимое лечение. Остальным детям после осмотра врачами госпитализация не потребовалась", — сказала собеседница агентства.
Позднее пресс-служба губернатора Хакасии Валентина Коновалова сообщила, что он поручил профильным ведомствам проверить все детские площадки и снежные городки после этого инцидента.
Следственный комитет организовал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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