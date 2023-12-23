https://ria.ru/20231223/germaniya-1917642651.html

Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол"

Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол" - РИА Новости, 23.12.2023

Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол"

Читатели Welt выступили резко против позиции немецких властей о нежелании выдавать украинских беженцев Киеву для мобилизации. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:55

2023-12-23T12:55

2023-12-23T12:55

в мире

украина

германия

киев

михаил подоляк

рустем умеров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели Welt выступили резко против позиции немецких властей о нежелании выдавать украинских беженцев Киеву для мобилизации."Германии следует держаться подальше от этого. Это целиком и полностью дело Украины. Мы не имеем никаких обязательств перед этой страной и не должны позволить превратить себя в марионеток украинской военной бюрократии", — возмутился читатель."Возможно, мы не имеем права экстрадировать этих молодых людей на их родину, но мы и не обязаны предоставлять им дополнительную поддержку. Преувеличение политиков и СМИ о том, что Украина воюет за нас, просто смешно", — поддержал другой."Может, ребятам стоит сменить пол?" — съязвил комментатор."Право отказаться от военной службы принадлежит гражданам Германии, а не лицам, ищущим убежища. С каких пор отказ от военной службы в другой стране по соображениям совести стал поводом для получения политического убежища?" — задался вопросом пользователь. "Если украинцы не готовы помочь себе сами и вместо этого предпочтут отдыхать за счет местных налогоплательщиков, то нет никаких оснований помогать Украине", — подвели итог в дискуссии.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html

https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, киев, михаил подоляк, рустем умеров