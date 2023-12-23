https://ria.ru/20231223/germaniya-1917642651.html
Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол"
Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол" - РИА Новости, 23.12.2023
Разгневанные немцы посоветовали украинцам "сменить пол"
Читатели Welt выступили резко против позиции немецких властей о нежелании выдавать украинских беженцев Киеву для мобилизации. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:55
2023-12-23T12:55
2023-12-23T12:55
в мире
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германия
киев
михаил подоляк
рустем умеров
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели Welt выступили резко против позиции немецких властей о нежелании выдавать украинских беженцев Киеву для мобилизации."Германии следует держаться подальше от этого. Это целиком и полностью дело Украины. Мы не имеем никаких обязательств перед этой страной и не должны позволить превратить себя в марионеток украинской военной бюрократии", — возмутился читатель."Возможно, мы не имеем права экстрадировать этих молодых людей на их родину, но мы и не обязаны предоставлять им дополнительную поддержку. Преувеличение политиков и СМИ о том, что Украина воюет за нас, просто смешно", — поддержал другой."Может, ребятам стоит сменить пол?" — съязвил комментатор."Право отказаться от военной службы принадлежит гражданам Германии, а не лицам, ищущим убежища. С каких пор отказ от военной службы в другой стране по соображениям совести стал поводом для получения политического убежища?" — задался вопросом пользователь. "Если украинцы не готовы помочь себе сами и вместо этого предпочтут отдыхать за счет местных налогоплательщиков, то нет никаких оснований помогать Украине", — подвели итог в дискуссии.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html
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в мире, украина, германия, киев, михаил подоляк, рустем умеров
В мире, Украина, Германия, Киев, Михаил Подоляк, Рустем Умеров
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Читатели Welt
выступили резко против позиции немецких властей о нежелании выдавать украинских беженцев Киеву для мобилизации.
"Германии следует держаться подальше от этого. Это целиком и полностью дело Украины. Мы не имеем никаких обязательств перед этой страной и не должны позволить превратить себя в марионеток украинской военной бюрократии", — возмутился читатель.
"Возможно, мы не имеем права экстрадировать этих молодых людей на их родину, но мы и не обязаны предоставлять им дополнительную поддержку. Преувеличение политиков и СМИ о том, что Украина воюет за нас, просто смешно", — поддержал другой.
"Может, ребятам стоит сменить пол?" — съязвил комментатор.
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"Право отказаться от военной службы принадлежит гражданам Германии, а не лицам, ищущим убежища. С каких пор отказ от военной службы в другой стране по соображениям совести стал поводом для получения политического убежища?" — задался вопросом пользователь.
"Если украинцы не готовы помочь себе сами и вместо этого предпочтут отдыхать за счет местных налогоплательщиков, то нет никаких оснований помогать Украине", — подвели итог в дискуссии.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял в интервью изданию Bild
, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС
), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии
можно было бы сформировать десять дивизий.
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