Рейтинг@Mail.ru
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 23.12.2023 (обновлено: 19:26 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе - РИА Новости, 23.12.2023
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе
Действия США и их союзников могут привести к блокаде Средиземного моря, заявил заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей исламской революции... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:55
2023-12-23T19:26
в мире
красное море
иран
сша
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901930431_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_93ffa94bb1c649ccdd5d8907f7f121d2.jpg
ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Действия США и их союзников могут привести к блокаде Средиземного моря, заявил заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, слова которого приводит агентство Tasnim.&quot;При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури&quot;, — сказал генерал.На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Как уточнили в Пентагоне, к операции присоединились более 20 стран. Накануне в Совете нацбезопасности Белого дома в очередной раз заявили, что Иран вовлечен в планирование атак хуситов в Красном море. В Тегеране эти обвинения уже опровергали, подчеркивая, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе хуситы, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют самостоятельно. В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html
красное море
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901930431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8071bdc33b1ffd66d0dc87523712e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, иран, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Иран, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

Генерал КСИР предупредил США о блокаде Средиземного моря из-за сектора Газа

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob MattinglyВертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море
Вертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly
Вертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Действия США и их союзников могут привести к блокаде Средиземного моря, заявил заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, слова которого приводит агентство Tasnim.
«

"При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури", — сказал генерал.

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Как уточнили в Пентагоне, к операции присоединились более 20 стран.
Накануне в Совете нацбезопасности Белого дома в очередной раз заявили, что Иран вовлечен в планирование атак хуситов в Красном море. В Тегеране эти обвинения уже опровергали, подчеркивая, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе хуситы, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют самостоятельно.
В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
У России плохие новости для НАТО
20 декабря, 08:00
 
В миреКрасное мореИранСШАЛлойд ОстинПатрик РайдерМинистерство обороны СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала