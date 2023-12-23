https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html

В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе - РИА Новости, 23.12.2023

В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

Действия США и их союзников могут привести к блокаде Средиземного моря, заявил заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей исламской революции... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:55

2023-12-23T15:55

2023-12-23T19:26

в мире

красное море

иран

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ллойд остин

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министерство обороны сша

ансар алла

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ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Действия США и их союзников могут привести к блокаде Средиземного моря, заявил заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, слова которого приводит агентство Tasnim."При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури", — сказал генерал.На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Как уточнили в Пентагоне, к операции присоединились более 20 стран. Накануне в Совете нацбезопасности Белого дома в очередной раз заявили, что Иран вовлечен в планирование атак хуситов в Красном море. В Тегеране эти обвинения уже опровергали, подчеркивая, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе хуситы, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют самостоятельно. В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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иран

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в мире, красное море, иран, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году