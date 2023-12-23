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Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/gaubitsa-1917607824.html
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:04
2023-12-23T04:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ… Расчету Д-30 были оперативно переданы цели... Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. "Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным "Енисей".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ… Расчету Д-30 были оперативно переданы цели... Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ
20 декабря, 05:13
Уточняется, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. "Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным "Енисей".
 
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