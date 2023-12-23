https://ria.ru/20231223/gaubitsa-1917607824.html
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:04
2023-12-23T04:04
2023-12-23T04:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669772_0:198:2954:1861_1920x0_80_0_0_a675cd453713b07f1b405b3df21f642f.jpg
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ… Расчету Д-30 были оперативно переданы цели... Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. "Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным "Енисей".
https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba426004a8b5b8891ce5050cdcd03eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ… Расчету Д-30 были оперативно переданы цели... Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве.
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ
Уточняется, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. "Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным "Енисей".