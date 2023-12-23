https://ria.ru/20231223/gaubitsa-1917607824.html

Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ

Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:04

2023-12-23T04:04

2023-12-23T04:04

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ… Расчету Д-30 были оперативно переданы цели... Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. "Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным "Енисей".

https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность