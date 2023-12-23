Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов
Ламбсдорфф: РФ ведет себя корректно при контактах с дипломатами ФРГ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил СМИ, что российская сторона ведет себя преимущественно корректно по отношению к немецким дипломатам, несмотря на разногласия в вопросе украинского кризиса.
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"Это, конечно, дипломатический вызов - приехать в страну, ведущую войну, когда вы в качестве посла представляете правительство, которое эту войну осуждает... С другой стороны, есть профессиональный аспект. В нем российская сторона ведет себя по отношению к нам преимущественно корректно. Так что картина неоднозначная, содержательно сложная, процедурно корректная", - сказал Ламбсдорфф в интервью радиостанции RND.
Он пояснил, что дипломаты находятся под защитой Венской конвенции о дипломатических сношениях, и подчеркнул, что не видит никаких признаков возможности нарушения этих правил со стороны России.
Однако сокращение количества присутствующих немецких госслужащих Германии в России до 350, которое произошло весной, осложняет работу посольства, подчеркнул Ламбсдорфф.
В конце апреля Берлин принял решение о высылке более чем 20 российских дипломатов. МИД РФ заявил, что "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".