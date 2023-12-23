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Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов - РИА Новости, 23.12.2023
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14:29 23.12.2023 (обновлено: 14:30 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/frg-1917654255.html
Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов
Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов - РИА Новости, 23.12.2023
Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов
Посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил СМИ, что российская сторона ведет себя преимущественно корректно по отношению к немецким дипломатам,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:29
2023-12-23T14:30
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил СМИ, что российская сторона ведет себя преимущественно корректно по отношению к немецким дипломатам, несмотря на разногласия в вопросе украинского кризиса. "Это, конечно, дипломатический вызов - приехать в страну, ведущую войну, когда вы в качестве посла представляете правительство, которое эту войну осуждает... С другой стороны, есть профессиональный аспект. В нем российская сторона ведет себя по отношению к нам преимущественно корректно. Так что картина неоднозначная, содержательно сложная, процедурно корректная", - сказал Ламбсдорфф в интервью радиостанции RND. Он пояснил, что дипломаты находятся под защитой Венской конвенции о дипломатических сношениях, и подчеркнул, что не видит никаких признаков возможности нарушения этих правил со стороны России. Однако сокращение количества присутствующих немецких госслужащих Германии в России до 350, которое произошло весной, осложняет работу посольства, подчеркнул Ламбсдорфф. В конце апреля Берлин принял решение о высылке более чем 20 российских дипломатов. МИД РФ заявил, что "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
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в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов

Ламбсдорфф: РФ ведет себя корректно при контактах с дипломатами ФРГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил СМИ, что российская сторона ведет себя преимущественно корректно по отношению к немецким дипломатам, несмотря на разногласия в вопросе украинского кризиса.
«
"Это, конечно, дипломатический вызов - приехать в страну, ведущую войну, когда вы в качестве посла представляете правительство, которое эту войну осуждает... С другой стороны, есть профессиональный аспект. В нем российская сторона ведет себя по отношению к нам преимущественно корректно. Так что картина неоднозначная, содержательно сложная, процедурно корректная", - сказал Ламбсдорфф в интервью радиостанции RND.
Он пояснил, что дипломаты находятся под защитой Венской конвенции о дипломатических сношениях, и подчеркнул, что не видит никаких признаков возможности нарушения этих правил со стороны России.
Однако сокращение количества присутствующих немецких госслужащих Германии в России до 350, которое произошло весной, осложняет работу посольства, подчеркнул Ламбсдорфф.
В конце апреля Берлин принял решение о высылке более чем 20 российских дипломатов. МИД РФ заявил, что "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
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