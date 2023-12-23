https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html

В России изменят порядок сдачи экзамена на водительские права

В России изменят порядок сдачи экзамена на водительские права - РИА Новости, 23.12.2023

В России изменят порядок сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа". РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:06

2023-12-23T01:06

2023-12-23T01:06

общество

авто

россия

михаил черников

владимир путин

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа".Ведомство разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".Сумма штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается проваленным, будет увеличена с пяти до семи.При этом граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за "пьяную" езду, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категорияхПомимо этого, водительские удостоверения не будут выдаваться в случае истекшего срока паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения.Запрет для уклонистовВ июле вступил в силу приказ МВД, запрещающий уклонистам от призыва в Вооруженные силы России сдавать экзамен на получение водительских прав."У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат – ред.) в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", - сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.Ужесточение правил выдачиВ 2022 году МВД предложило ряд поправок в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В частности, в них прописаны требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.Права категории D для управления МВД предложило выдавать лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

https://ria.ru/20231212/sboy-1915219259.html

https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html

https://ria.ru/20221027/spravka-1827291911.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, авто, россия, михаил черников, владимир путин, гибдд мвд рф