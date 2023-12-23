https://ria.ru/20231223/ekologiya-1917607073.html

Реализацию нацпроекта "Экология" могут продолжить после 2030 года

Реализацию нацпроекта "Экология" могут продолжить после 2030 года - РИА Новости, 23.12.2023

Реализацию нацпроекта "Экология" могут продолжить после 2030 года

Реализация мероприятий нацпроекта "Экология" может продолжиться после 2030 года, при этом изменится состав входящих в него направлений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T03:28

2023-12-23T03:28

2023-12-23T03:28

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Реализация мероприятий нацпроекта "Экология" может продолжиться после 2030 года, при этом изменится состав входящих в него направлений, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы получили поддержку председателя правительства, что национальный проект "Экология" в перспективе нужен стране, и он обязательно должен сохраниться. Конечно, в нем произойдут внутренние изменения, что-то укрупнится, что-то добавится новое... Этой работой мы сейчас занимаемся в прогнозе 2030 года и даже на перспективу, потому что горизонт планирования, по крайней мере в нашем направлении, требует более больших временных дистанций", - сказал Козлов. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна была завершиться в 2024 году. В октябре 2023 года Козлов сообщил, что нацпроект продлят до 2030 года. По словам министра, в его составе останутся федеральные проекты "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Комплексная система мониторинга окружающей среды", "Сохранение лесов". Также в обновленный нацпроект войдут федпроекты из перечня инициатив социально-экономического развития. Это "Экономика замкнутого цикла" и "Генеральная уборка", которая, по словам Козлова, станет "логическим продолжением" федпроекта "Чистая страна". Также в нацпроекте появится новый единый водный проект "Оздоровление водных объектов", который объединит федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов".

https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899506879.html

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александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия