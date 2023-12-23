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В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель - РИА Новости, 23.12.2023
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16:28 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/dtp-1917668059.html
В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель
В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель - РИА Новости, 23.12.2023
В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель
Пять школьников и преподаватель обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с грузовиком в Удмуртии, сообщила вице-премьер правительства... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:28
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Пять школьников и преподаватель обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с грузовиком в Удмуртии, сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук. По данным ГИБДД по региону, на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии водитель автобуса Higher не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком MAN , под управлением мужчины 1980 года рождения. В автобусе перевозились 17 детей и пять взрослых сопровождающих. "Всего в Первую республиканскую клиническую больницу обратились шесть человек, пострадавших в сегодняшнем ДТП. В том числе один учитель из сопровождения и пятеро школьников",- написала Пинчук в своем Telegram-канале. Она пояснила, что все пострадавшие после оказания медицинской помощи отправлены домой. СУСК РФ по Удмуртии начал доследственную проверку. "Автобус следовал в Ижевск из детского оздоровительного лагеря", - уточнили в региональном следкоме.
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происшествия, россия, ижевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Ижевск, ГИБДД МВД РФ
В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель

Пинчук: в Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 23 дек - РИА Новости. Пять школьников и преподаватель обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с грузовиком в Удмуртии, сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.
По данным ГИБДД по региону, на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии водитель автобуса Higher не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком MAN , под управлением мужчины 1980 года рождения. В автобусе перевозились 17 детей и пять взрослых сопровождающих.
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"Всего в Первую республиканскую клиническую больницу обратились шесть человек, пострадавших в сегодняшнем ДТП. В том числе один учитель из сопровождения и пятеро школьников",- написала Пинчук в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что все пострадавшие после оказания медицинской помощи отправлены домой.
СУСК РФ по Удмуртии начал доследственную проверку. "Автобус следовал в Ижевск из детского оздоровительного лагеря", - уточнили в региональном следкоме.
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