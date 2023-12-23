https://ria.ru/20231223/dtp-1917668059.html

В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель

В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель - РИА Новости, 23.12.2023

В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали пять школьников и учитель

Пять школьников и преподаватель обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с грузовиком в Удмуртии, сообщила вице-премьер правительства... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:28

2023-12-23T16:28

2023-12-23T16:28

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УФА, 23 дек - РИА Новости. Пять школьников и преподаватель обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с грузовиком в Удмуртии, сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук. По данным ГИБДД по региону, на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии водитель автобуса Higher не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком MAN , под управлением мужчины 1980 года рождения. В автобусе перевозились 17 детей и пять взрослых сопровождающих. "Всего в Первую республиканскую клиническую больницу обратились шесть человек, пострадавших в сегодняшнем ДТП. В том числе один учитель из сопровождения и пятеро школьников",- написала Пинчук в своем Telegram-канале. Она пояснила, что все пострадавшие после оказания медицинской помощи отправлены домой. СУСК РФ по Удмуртии начал доследственную проверку. "Автобус следовал в Ижевск из детского оздоровительного лагеря", - уточнили в региональном следкоме.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, россия, ижевск, гибдд мвд рф