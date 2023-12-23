https://ria.ru/20231223/dobrovoltsy-1917604923.html

Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев - РИА Новости, 23.12.2023

Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T02:40

2023-12-23T02:40

2023-12-23T03:33

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев... Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом", - написал он в Telegram-канале.По словам Кадырова, добровольцы прибыли в Грозный из разных уголков России, а всего с начала проведения спецоперации из Чечни "на защиту интересов России отправились в Донбасс и на Украину 36 тысяч патриотов, из них через Российский университет спецназа прошли более 15,5 тысячи добровольцев". Кандидаты в спецназ "Ахмат", отметил глава Чечни, прошли боевую подготовку, в том числе изучили курсы тактической стрельбы и полевой медицины, огневое направление. "В свою очередь Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий", - Кадыров.Предыдущая группа добровольцев из Чечни направилась в зону СВО 19 декабря.

https://ria.ru/20231214/putin-1915738807.html

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грозный, россия, донбасс, рамзан кадыров, общество