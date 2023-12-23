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Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/desantniki-1917608162.html
Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового
Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 23.12.2023
Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового
Минометные расчеты ВДВ подавили из миномета огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:05
2023-12-23T04:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
ставрополь
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ подавили из миномета огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" - сообщили в ведомстве. Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя. Обнаружение украинских бойцов осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. "Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем уничтожает противника", - отметили в оборонном ведомстве.
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запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, ставрополь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Ставрополь
Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

Десантники подавили из миномета огневые позиции ВСУ в районе Вербового

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ подавили из миномета огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" - сообщили в ведомстве.
Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя. Обнаружение украинских бойцов осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата.
"Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем уничтожает противника", - отметили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныСтаврополь
 
 
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