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Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 23.12.2023

Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

Минометные расчеты ВДВ подавили из миномета огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:05

2023-12-23T04:05

2023-12-23T04:05

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запорожская область

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ подавили из миномета огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника" - сообщили в ведомстве. Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя. Обнаружение украинских бойцов осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. "Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем уничтожает противника", - отметили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231221/rabotino-1917255199.html

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запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, ставрополь