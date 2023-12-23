https://ria.ru/20231223/blokada-1917695557.html

Крымские власти оценили ущерб от водной блокады полуострова

Крымские власти оценили ущерб от водной блокады полуострова - РИА Новости, 23.12.2023

Крымские власти оценили ущерб от водной блокады полуострова

Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T20:40

2023-12-23T20:40

2023-12-23T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24". Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Позже иски подали Общественная палата Крыма и пострадавшие предприятия республики. "Общий ущерб суммарно составил около 6 триллионов рублей. Это бюджет маленькой страны", - сказал Константинов. В частности, по его словам, общественная палата республики в своем иске требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере 3 триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей. Глава парламента подчеркнул, что украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html

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экономика, украина, россия, севастополь, владимир константинов