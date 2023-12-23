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В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ
Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:54
2023-12-23T17:54
2023-12-23T17:55
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метро
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на БКЛ метро Москвы против часовой стрелки были временно увеличены из-за человека на пути. "Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231219/metro-1916761970.html
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общество, москва, транспорт, метро
Общество, Москва, Транспорт, Метро
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ
В Москве восстановили график движения поездов на Большой кольцевой линии метро