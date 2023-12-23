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В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ - РИА Новости, 23.12.2023
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17:54 23.12.2023 (обновлено: 17:55 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/bkl-1917678210.html
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ
Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:54
2023-12-23T17:55
общество
москва
транспорт
метро
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на БКЛ метро Москвы против часовой стрелки были временно увеличены из-за человека на пути. "Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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общество, москва, транспорт, метро
Общество, Москва, Транспорт, Метро
В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ

В Москве восстановили график движения поездов на Большой кольцевой линии метро

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБесконтактная оплата в московском метро
Бесконтактная оплата в московском метро - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бесконтактная оплата в московском метро. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее интервалы движения поездов на БКЛ метро Москвы против часовой стрелки были временно увеличены из-за человека на пути.
«
"Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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19 декабря, 16:55
 
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