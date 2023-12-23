https://ria.ru/20231223/bkl-1917678210.html

В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ

В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ - РИА Новости, 23.12.2023

В Москве восстановили график движения поездов на БКЛ

Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:54

2023-12-23T17:54

2023-12-23T17:55

общество

москва

транспорт

метро

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на БКЛ метро Москвы против часовой стрелки были временно увеличены из-за человека на пути. "Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/metro-1916761970.html

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общество, москва, транспорт, метро