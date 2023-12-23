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Паутина заговоров. Тайны приговора маршала с Лубянки

Паутина заговоров. Тайны приговора маршала с Лубянки - РИА Новости, 23.12.2023

Паутина заговоров. Тайны приговора маршала с Лубянки

Семьдесят лет назад специальное судебное присутствие Верховного суда СССР приговорило Лаврентия Берию и его ближайших соратников к расстрелу. До сих пор многие... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:00

2023-12-23T08:00

2023-12-23T08:51

ссср

лаврентий берия

никита хрущев

кпсс

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Семьдесят лет назад специальное судебное присутствие Верховного суда СССР приговорило Лаврентия Берию и его ближайших соратников к расстрелу. До сих пор многие обстоятельства дела главы советских спецслужб не раскрыты. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов.На вершине властиСмерть Сталина в марте 1953-го повлекла за собой большие изменения в высшем эшелоне власти. Никто из высших руководителей не обладал авторитетом почившего вождя, поэтому решили править страной коллегиально. Власть поделили председатель правительства Георгий Маленков, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, глава МИД Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия, которому доверили МВД, куда, как и в довоенные годы, включили органы госбезопасности. Это был пик карьеры Лубянского Маршала.Берия хотел снять любые подозрения в причастности к репрессиям поздней сталинской эпохи, заработать авторитет поборника справедливости и законности. Он освободил и взял на службу сотрудников МГБ, арестованных по "делу Абакумова". Но самого бывшего главу Смерша оставил в тюрьме. По его распоряжению также бросили за решетку генерала госбезопасности Михаила Рюмина, который, помимо абакумовского, вел "дело врачей" и "мингрельское дело".Берия настоял на реабилитации несправедливо осужденных и массовой амнистии. Он продолжал курировать разработку советского ракетно-ядерного щита. Однако, по мнению историка Юрия Жукова, в секретариате царила неустойчивость. Между Берией и Маленковым обострялось соперничество.Положение премьера могло сильно пошатнуться из-за усилившейся активности националистического подполья в Прибалтике, а также на западе Украины и Белоруссии. Жуков отмечал, что на планируемом в июне-июле заседании партийного руководства к этому добавились бы обвинения в подрыве обороноспособности страны и курсе на смену экономических приоритетов с тяжелой промышленности на легкую. Козырем Берии могла бы стать причастность Маленкова к репрессиям, которые с марта приостановил сам Лубянский Маршал.Конец карьерыВ июне 1953-го в Восточном Берлине вспыхнули забастовки и демонстрации против политики немецких коммунистов. Это было выгодно Берии — он активно выступал за скорейшую ликвидацию ГДР и объединение Германии, отмечает историк Евгений Спицын. Молотов и Хрущев потом вспоминали, что у них была жаркая дискуссия с главой МВД из-за его идеи свернуть там социализм.При помощи советских войск, но без большого кровопролития протесты вскоре подавили. Берия внимательно следил за ситуацией и даже на несколько дней улетел в Берлин. Этим решили воспользоваться.Кто возглавлял заговор — Хрущев или Маленков, неясно. Не вполне понятно, что окончательно определило судьбу маршала, стало последней каплей. Ведь был целый комплекс факторов. Как правило, историки указывают на чрезмерную активность Берии в пересмотре репрессий, неоднозначные предложения по национальной политике, противоречащий общему курсу подход к Германии. Свою роль играли и опасения непредсказуемых властных амбиций главы МВД.Как предполагает Спицын, Маленков выступал за вполне гуманное отстранение Берии с переводом его на должность министра нефтяной промышленности. Но в какой-то момент все резко изменилось. Главу советских спецслужб обвинили в антиправительственном заговоре и отдали под суд.Загадочный арестСогласно официальной версии, Берию арестовали 26 июня 1953-го в бывшем кабинете Сталина во время заседания высшего руководства. Прозвучали жесткие обвинительные речи. Затем по сигналу Хрущева (или Маленкова — есть разные мнения) вошли генералы во главе с Георгием Жуковым и произвели арест. Генерал-полковник Кирилл Москаленко утверждал, что группу военных возглавлял именно он, а Маршал Победы только присутствовал."Как было условлено, генералы взялись за пистолеты, а я быстро подошел к Берии и громко ему сказал: "Берия, встать, вы арестованы", одновременно взяв его за обе руки, приподнял со стула, быстро ощупав все его карманы. Оружия не оказалось. Его портфель был тут же отброшен на середину стола. Берия страшно побледнел и что-то начал лепетать", — вспоминал потом Жуков.Арестованного доставили в гарнизонную гауптвахту, а позже — в бункер Московского военного округа. Постановление оформили задним числом. Генпрокурор Григорий Сафонов категорически отказался его подписывать, поскольку маршал обладал депутатским иммунитетом как член Верховного Совета СССР. За это его сместили, а 29 июня все документы подписал его преемник Роман Руденко, который провел потом несколько допросов Берии. Отпечатки пальцев не брали, фото не делали.Весомых доказательств не предоставили. Решение Специального судебного присутствия Верховного суда СССР опиралось только на версию обвинителей и протоколы допросов. В частности, бывшему главе МВД вменяли создание антисоветской группы, шпионаж, репрессии, испытание ядов на людях, попытки в 1941-м установить связь с нацистской Германией.Заместитель заведующего секретариатом Совнаркома Михаил Смиртюков уверял, что Берия невиновен. "Товарищи по Президиуму ЦК арестовали его превентивно. Уж очень они боялись его интриганских способностей. Боялись, что он сможет провернуть что-нибудь эдакое. Но заговор был придуман потом, чтобы как-то объяснить массам, за что арестовали самого верного ученика Сталина", — объяснял он.А был ли суд?По версии сына Берии, Серго, несостыковки и пробелы в деле объясняются фальсификацией. Он утверждал: его отца убили в день ареста. В мемуарах писал: вернувшись домой, увидел, что стены их семейного особняка изрешечены крупнокалиберными пулями, а солдаты выносят тело, накрытое брезентом."Я специально встретился затем с участниками так называемого суда — Михайловым (первым секретарем Московского горкома) и Шверником (председателем ВЦСПС). Они тоже сказали, что на суде Лаврентия Берии не видели. Это был другой человек", — вспоминал Серго.Последние слова на суде бывшего главы советских спецслужб тоже вызывают сомнения. С одной стороны, правдоподобности им добавляет непризнание подсудимым обвинений в шпионаже. С другой — Берия признается в том, что скрывал службу в антисоветской мусаватистской разведке во время Гражданской войны. В его автобиографии 1923 года указывается, что таким образом он вел подпольную работу по заданию партии.На скамью подсудимых попали также члены так называемой банды Берии, люди из его ближайшего окружения: министр государственного контроля Всеволод Меркулов, первый заместитель Богдан Кабулов, руководитель военной контрразведки Сергей Гоглидзе, министр внутренних дел УССР Павел Мешик, глава МВД Грузинской ССР Владимир Деканозов, начальник следственной части по особо важным делам Лев Влодзимирский.Берия и осужденные по его делу были расстреляны в день вынесения приговора — 23 декабря 1953-го. Тело Лубянского Маршала кремировали. По одной версии, прах захоронили на Новом Донском кладбище. По другой — развеяли над Москвой-рекой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, лаврентий берия, никита хрущев, кпсс