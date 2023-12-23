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В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом - РИА Новости, 23.12.2023
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16:08 23.12.2023 (обновлено: 16:31 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/avariya-1917666040.html
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом - РИА Новости, 23.12.2023
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом
Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:08
2023-12-23T16:31
происшествия
авто
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "В субботу, 23 декабря, на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан ДВЖД в Амурском районе Хабаровского края с грузовым поездом произошло столкновение грузового автомобиля с тралом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Комсомольским-на Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения. Надзорное ведомство уточняет, что происшествие случилось ранним утром в субботу на 277 километре перегона Падали-Эльбан. В результате столкновения локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием. Ввиду блокирования пути было задержано движение пассажирского поезда №628 сообщением Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. По данным ДВЖД, для устранения последствий ДТП был направлен восстановительный поезд станции Комсомольск-на-Амуре.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
хабаровский край
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происшествия, авто, хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Авто, Хабаровский край, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом, никто не пострадал

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииCтолкновение грузового поезда с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан в Амурском районе Хабаровского края
Cтолкновение грузового поезда с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан в Амурском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Cтолкновение грузового поезда с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан в Амурском районе Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"В субботу, 23 декабря, на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан ДВЖД в Амурском районе Хабаровского края с грузовым поездом произошло столкновение грузового автомобиля с тралом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Комсомольским-на Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения. Надзорное ведомство уточняет, что происшествие случилось ранним утром в субботу на 277 километре перегона Падали-Эльбан. В результате столкновения локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием. Ввиду блокирования пути было задержано движение пассажирского поезда №628 сообщением Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
По данным ДВЖД, для устранения последствий ДТП был направлен восстановительный поезд станции Комсомольск-на-Амуре.
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ПроисшествияАвтоХабаровский крайРоссияКомсомольск-на-АмуреСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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