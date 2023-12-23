В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом, никто не пострадал
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииCтолкновение грузового поезда с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан в Амурском районе Хабаровского края
Cтолкновение грузового поезда с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан в Амурском районе Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"В субботу, 23 декабря, на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан ДВЖД в Амурском районе Хабаровского края с грузовым поездом произошло столкновение грузового автомобиля с тралом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Комсомольским-на Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения. Надзорное ведомство уточняет, что происшествие случилось ранним утром в субботу на 277 километре перегона Падали-Эльбан. В результате столкновения локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием. Ввиду блокирования пути было задержано движение пассажирского поезда №628 сообщением Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
По данным ДВЖД, для устранения последствий ДТП был направлен восстановительный поезд станции Комсомольск-на-Амуре.