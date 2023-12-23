https://ria.ru/20231223/avariya-1917666040.html

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом - РИА Новости, 23.12.2023

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с поездом

Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:08

2023-12-23T16:08

2023-12-23T16:31

происшествия

авто

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Грузовик с тралом столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "В субботу, 23 декабря, на нерегулируемом железнодорожном переезде Эльбан ДВЖД в Амурском районе Хабаровского края с грузовым поездом произошло столкновение грузового автомобиля с тралом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Комсомольским-на Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения. Надзорное ведомство уточняет, что происшествие случилось ранним утром в субботу на 277 километре перегона Падали-Эльбан. В результате столкновения локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием. Ввиду блокирования пути было задержано движение пассажирского поезда №628 сообщением Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. По данным ДВЖД, для устранения последствий ДТП был направлен восстановительный поезд станции Комсомольск-на-Амуре.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре

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происшествия, авто, хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура