https://ria.ru/20231223/ataki-1917651587.html

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:07

2023-12-23T14:07

2023-12-23T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии составили:Купянское направлениеЗападная группировка нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах города Купянска, сел Синьковка, Петропавловка и Терны (Харьковская область).Противник потерял:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназа в районах сел Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику в районах Парасковиевки и Макаровки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Малая Токмачка, Вербовое и Работино.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах. Силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбили 36 беспилотников.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917606913.html

https://ria.ru/20231223/initsiativa-1917604334.html

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

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вооруженные силы украины, россия