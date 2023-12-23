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Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 23.12.2023 (обновлено: 14:51 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ataki-1917651587.html
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии составили:Купянское направлениеЗападная группировка нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах города Купянска, сел Синьковка, Петропавловка и Терны (Харьковская область).Противник потерял:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназа в районах сел Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику в районах Парасковиевки и Макаровки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Малая Токмачка, Вербовое и Работино.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах. Силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбили 36 беспилотников.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

МО: ВС России отразили за сутки 11 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
19 декабря, 08:00
Потери украинской армии составили:
  • около 200 бойцов;
  • четыре танка, в том числе один немецкий Leopard-2;
  • боевая машина пехоты Bradley производства США;
  • три автомобиля;
  • польская самоходная артиллерийская установка Krab;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • САУ "Акация";
  • САУ "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ
Вчера, 09:20

Купянское направление

Западная группировка нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах города Купянска, сел Синьковка, Петропавловка и Терны (Харьковская область).
Противник потерял:
  • примерно 15 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубицу Д-30.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость
Вчера, 03:22

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназа в районах сел Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.
Там уничтожены:
  • порядка 150 бойцов ВСУ;
  • танк;
  • два бронетранспортера;
  • орудие Д-30.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине
Вчера, 02:12

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику в районах Парасковиевки и Макаровки (ДНР).
Потери ВСУ:
  • не менее 65 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • САУ "Акация";
  • САУ "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии
22 декабря, 13:05

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли поражение 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Малая Токмачка, Вербовое и Работино.
Противник потерял:
  • примерно 90 бойцов;
  • пять автомобилей.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада
21 декабря, 08:00

Херсонское направление

В результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:
  • около 100 военнослужащих ВСУ;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б";
  • орудие Д-30.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики
21 декабря, 04:45
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах.
Силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбили 36 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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