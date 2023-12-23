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Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:07
2023-12-23T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии составили:Купянское направлениеЗападная группировка нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах города Купянска, сел Синьковка, Петропавловка и Терны (Харьковская область).Противник потерял:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназа в районах сел Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику в районах Парасковиевки и Макаровки (ДНР).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Малая Токмачка, Вербовое и Работино.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах. Силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбили 36 беспилотников.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
За минувшие сутки российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки
Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
На Украине перестали брать пленных
Потери украинской армии составили:
- около 200 бойцов;
- четыре танка, в том числе один немецкий Leopard-2;
- боевая машина пехоты Bradley производства США;
- три автомобиля;
- польская самоходная артиллерийская установка Krab;
- две гаубицы "Мста-Б";
- САУ "Акация";
- САУ "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30.
СМИ: Запад послал новый сигнал Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ
Западная группировка нанесла поражение скоплениям ВСУ в районах города Купянска, сел Синьковка, Петропавловка и Терны (Харьковская область
).
- примерно 15 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубицу Д-30.
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на тотальную усталость
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназа в районах сел Торское (ДНР
) и Червоная Диброва (ЛНР
), удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.
- порядка 150 бойцов ВСУ;
- танк;
- два бронетранспортера;
- орудие Д-30.
СМИ: ВС России перехватили инициативу на Украине
Группировка "Восток" отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику в районах Парасковиевки и Макаровки (ДНР).
- не менее 65 военнослужащих;
- три пикапа;
- САУ "Акация";
- САУ "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30.
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Российские подразделения нанесли поражение 82-й десантно-штурмовой, 33-й и 117-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Малая Токмачка, Вербовое и Работино.
- примерно 90 бойцов;
- пять автомобилей.
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В результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:
- около 100 военнослужащих ВСУ;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б";
- орудие Д-30.
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В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах.
Силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбили 36 беспилотников.