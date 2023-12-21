https://ria.ru/20231221/zerno-1917152864.html

Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна

Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна - РИА Новости, 21.12.2023

Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна

Глава МИД Туниса Набиль Аммар обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе закупки... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:55

2023-12-21T10:55

2023-12-21T10:55

тунис (страна)

марокко

сергей лавров

экономика

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава МИД Туниса Набиль Аммар обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе закупки зерна из России. "Мы открыты к сотрудничеству с Россией во всех сферах…, среди пунктов (обсуждения с российской делегацией) будет сотрудничество в сельскохозяйственной и зерновой сферах, а также возможность закупок зерна из России", - сказал Набиль Аммар в интервью РИА Новости. Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.

https://ria.ru/20231108/vostok-1908227729.html

тунис (страна)

марокко

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тунис (страна), марокко, сергей лавров, экономика