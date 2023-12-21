https://ria.ru/20231221/zerno-1917152864.html
Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна
Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна - РИА Новости, 21.12.2023
Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна
Глава МИД Туниса Набиль Аммар обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе закупки... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:55
2023-12-21T10:55
2023-12-21T10:55
тунис (страна)
марокко
сергей лавров
экономика
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава МИД Туниса Набиль Аммар обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе закупки зерна из России. "Мы открыты к сотрудничеству с Россией во всех сферах…, среди пунктов (обсуждения с российской делегацией) будет сотрудничество в сельскохозяйственной и зерновой сферах, а также возможность закупок зерна из России", - сказал Набиль Аммар в интервью РИА Новости. Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тунис (страна), марокко, сергей лавров, экономика
Тунис (страна), Марокко, Сергей Лавров, Экономика
Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым закупку зерна
Глава МИД Туниса планирует обсудить с Лавровым тему закупки зерна из России
ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава МИД Туниса Набиль Аммар обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе закупки зерна из России.
"Мы открыты к сотрудничеству с Россией во всех сферах…, среди пунктов (обсуждения с российской делегацией) будет сотрудничество в сельскохозяйственной и зерновой сферах, а также возможность закупок зерна из России
", - сказал Набиль Аммар в интервью РИА Новости.
Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч.
В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
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