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В ХАМАС назвали условия проведения сделки по заложникам - РИА Новости, 21.12.2023
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13:49 21.12.2023 (обновлено: 13:56 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zalozhniki-1917197643.html
В ХАМАС назвали условия проведения сделки по заложникам
В ХАМАС назвали условия проведения сделки по заложникам - РИА Новости, 21.12.2023
В ХАМАС назвали условия проведения сделки по заложникам
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что сделка по освобождению израильских заложников возможна только по РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:49
2023-12-21T13:56
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что сделка по освобождению израильских заложников возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня в анклаве, сообщает израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на египетские источники."Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что единственной формулой сделки по обмену (заложников - ред.) является "всех на всех" и после полного прекращения огня, если Израиль хочет вернуть своих похищенных людей живыми", - говорится в сообщении телеканала.Ранее советник по СМИ главы политбюро палестинского движения ХАМАС Тахер Ан-Нуну опроверг сообщения о том, что движение проводит переговоры по новой сделке с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231221/peremirie-1917191649.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире
В ХАМАС назвали условия проведения сделки по заложникам

Глава ХАМАС: сделка по заложникам возможна только по формуле "всех на всех"

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов
Дым поднимается после израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что сделка по освобождению израильских заложников возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня в анклаве, сообщает израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на египетские источники.
"Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что единственной формулой сделки по обмену (заложников - ред.) является "всех на всех" и после полного прекращения огня, если Израиль хочет вернуть своих похищенных людей живыми", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее советник по СМИ главы политбюро палестинского движения ХАМАС Тахер Ан-Нуну опроверг сообщения о том, что движение проводит переговоры по новой сделке с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель
Вчера, 13:31
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Жители города Хан-Юнис осматривают повреждения дома после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы
Вчера, 06:50
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ мире
 
 
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