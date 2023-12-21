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В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ - РИА Новости, 21.12.2023
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13:20 21.12.2023 (обновлено: 13:31 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zakonoproekt-1917188066.html
В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ
В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ - РИА Новости, 21.12.2023
В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ
Депутат Надежда Школкина ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности продукции, производимой по собственным... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:20
2023-12-21T13:31
надежда школкина
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат Надежда Школкина ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности продукции, производимой по собственным стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), необходимые для этого изменения вносятся в закон" О стандартизации в РФ", сообщила она журналистам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время значительная часть продукции производится по СТО/ТУ, особенно это относится к пищевой продукции и товарам народного потребления, где их доля составляет не менее 40%. При этом "по экспертным оценкам объем несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)", отмечается там же. Если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке продукции, то он несет за это ответственность. "Производитель же, заявляющий о производстве продукции по собственным СТО/ТУ (содержание которых в большинстве случаев никому, кроме самого производителя, неизвестно), такой ответственности не несет", - замечает Школкина. С целью "исключения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ", и разработан законопроект, поясняет она. Он обязывает производителя продукции, публично заявившего о ее соответствии СТО/ТУ, применять требования таких стандартов и условий, а также регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов. При этом предусматривается проведение экспертизы не только проектов, но и утвержденных стандартов организаций, в том числе технических условий. Это "позволит решить две проблемы – открытость требований СТО/ТУ для контролирующих органов и необходимость проведения их экспертизы на соответствие всем действующим обязательным требованиям", объясняет депутат. Также согласно пояснительной записке в порядке проведения экспертизы СТО/ТУ и их проектов "будут предусмотрены вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также возможность проведения экспертизы не только в технических комитетах и проектных технических комитетах по стандартизации, но и в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, находящихся в ведении Росстандарта".
https://ria.ru/20231221/ratsion-1917122481.html
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надежда школкина, госдума рф, единая россия
Надежда Школкина, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ

В Госдуму внесли законопроект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат Надежда Школкина ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности продукции, производимой по собственным стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), необходимые для этого изменения вносятся в закон" О стандартизации в РФ", сообщила она журналистам.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время значительная часть продукции производится по СТО/ТУ, особенно это относится к пищевой продукции и товарам народного потребления, где их доля составляет не менее 40%. При этом "по экспертным оценкам объем несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)", отмечается там же.
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Если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке продукции, то он несет за это ответственность. "Производитель же, заявляющий о производстве продукции по собственным СТО/ТУ (содержание которых в большинстве случаев никому, кроме самого производителя, неизвестно), такой ответственности не несет", - замечает Школкина.
С целью "исключения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ", и разработан законопроект, поясняет она. Он обязывает производителя продукции, публично заявившего о ее соответствии СТО/ТУ, применять требования таких стандартов и условий, а также регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов. При этом предусматривается проведение экспертизы не только проектов, но и утвержденных стандартов организаций, в том числе технических условий.
Это "позволит решить две проблемы – открытость требований СТО/ТУ для контролирующих органов и необходимость проведения их экспертизы на соответствие всем действующим обязательным требованиям", объясняет депутат.
Также согласно пояснительной записке в порядке проведения экспертизы СТО/ТУ и их проектов "будут предусмотрены вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также возможность проведения экспертизы не только в технических комитетах и проектных технических комитетах по стандартизации, но и в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, находящихся в ведении Росстандарта".
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