https://ria.ru/20231221/zakonoproekt-1917188066.html

В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ

В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ - РИА Новости, 21.12.2023

В Госдуму внесли проект по безопасности продукции, производимой по СТО/ТУ

Депутат Надежда Школкина ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности продукции, производимой по собственным... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:20

2023-12-21T13:20

2023-12-21T13:31

надежда школкина

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Депутат Надежда Школкина ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности продукции, производимой по собственным стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), необходимые для этого изменения вносятся в закон" О стандартизации в РФ", сообщила она журналистам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время значительная часть продукции производится по СТО/ТУ, особенно это относится к пищевой продукции и товарам народного потребления, где их доля составляет не менее 40%. При этом "по экспертным оценкам объем несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)", отмечается там же. Если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке продукции, то он несет за это ответственность. "Производитель же, заявляющий о производстве продукции по собственным СТО/ТУ (содержание которых в большинстве случаев никому, кроме самого производителя, неизвестно), такой ответственности не несет", - замечает Школкина. С целью "исключения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ", и разработан законопроект, поясняет она. Он обязывает производителя продукции, публично заявившего о ее соответствии СТО/ТУ, применять требования таких стандартов и условий, а также регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов. При этом предусматривается проведение экспертизы не только проектов, но и утвержденных стандартов организаций, в том числе технических условий. Это "позволит решить две проблемы – открытость требований СТО/ТУ для контролирующих органов и необходимость проведения их экспертизы на соответствие всем действующим обязательным требованиям", объясняет депутат. Также согласно пояснительной записке в порядке проведения экспертизы СТО/ТУ и их проектов "будут предусмотрены вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также возможность проведения экспертизы не только в технических комитетах и проектных технических комитетах по стандартизации, но и в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, находящихся в ведении Росстандарта".

https://ria.ru/20231221/ratsion-1917122481.html

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

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надежда школкина, госдума рф, единая россия