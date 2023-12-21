Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 21.12.2023 (обновлено: 19:38 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/yaponiya-1917334202.html
СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов
СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов
Япония рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:37
2023-12-21T19:38
в мире
украина
сергей лавров
нато
bae systems
сша
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Япония рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения на Украину, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Токио планирует ослабить ограничения на экспорт оружия, о чем объявит в пятницу. Данная мера, в частности, позволит стране разрешить поставку в США "нескольких десятков" ракет Patriot японского производства, "что поможет Вашингтону увеличить критически важные поставки на Украину". "Токио также рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые производит по лицензии (британской оборонно-промышленной корпорации - ред.) BAE Systems... план также косвенно направлен на помощь Украине", - говорится в материале издания. Говоря о возможной поставке Японией ракет Patriot в США, собеседники Financial Times сообщили, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев просит разрешить их экспорт. По информации газеты, планы японских властей появились на фоне того, как конгресс США "неоднократно не смог одобрить предложенный Белым домом пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов". Неназванный чиновник американской администрации заявил изданию, что Япония показала себя "преданным союзником в самый критический для США момент". Газета New York Times со ссылкой на неназванного японского чиновника пишет, что японское правительство также рассматривает возможность отправки артиллерийских снарядов в США. Газета Washington Post ранее сообщала, что США могут увеличить поставки средств противовоздушной обороны Украине, если Япония поставит Вашингтону ракеты Patriot. Издание Nikkei Asia писало, что японское правительство дорабатывает планы по поставке в США произведенных в Японии ракет Patriot. Для Токио это будет первой поставкой готовой летальной военной техники с тех пор, как в 2014 году были введены принципы передачи оборонной техники. Согласно действующим правилам, Япония может экспортировать только компоненты оборудования, произведенные по лицензиям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231221/oborudovanie-1917315366.html
https://ria.ru/20231221/frantsiya-1917330872.html
украина
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров, нато, bae systems, сша, япония
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, BAE Systems, США, Япония
СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов

FT: Япония может отправить Британии артснаряды, чем косвенно поможет Украине

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Япония рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения на Украину, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Токио планирует ослабить ограничения на экспорт оружия, о чем объявит в пятницу. Данная мера, в частности, позволит стране разрешить поставку в США "нескольких десятков" ракет Patriot японского производства, "что поможет Вашингтону увеличить критически важные поставки на Украину".
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы
Вчера, 18:10
«
"Токио также рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые производит по лицензии (британской оборонно-промышленной корпорации - ред.) BAE Systems... план также косвенно направлен на помощь Украине", - говорится в материале издания.
Говоря о возможной поставке Японией ракет Patriot в США, собеседники Financial Times сообщили, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев просит разрешить их экспорт. По информации газеты, планы японских властей появились на фоне того, как конгресс США "неоднократно не смог одобрить предложенный Белым домом пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов". Неназванный чиновник американской администрации заявил изданию, что Япония показала себя "преданным союзником в самый критический для США момент".
Газета New York Times со ссылкой на неназванного японского чиновника пишет, что японское правительство также рассматривает возможность отправки артиллерийских снарядов в США. Газета Washington Post ранее сообщала, что США могут увеличить поставки средств противовоздушной обороны Украине, если Япония поставит Вашингтону ракеты Patriot. Издание Nikkei Asia писало, что японское правительство дорабатывает планы по поставке в США произведенных в Японии ракет Patriot. Для Токио это будет первой поставкой готовой летальной военной техники с тех пор, как в 2014 году были введены принципы передачи оборонной техники. Согласно действующим правилам, Япония может экспортировать только компоненты оборудования, произведенные по лицензиям.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж
Вчера, 19:11
 
В миреУкраинаСергей ЛавровНАТОBAE SystemsСШАЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала