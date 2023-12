https://ria.ru/20231221/yaponiya-1917334202.html

СМИ: Япония рассматривает отправку Британии артиллерийских снарядов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Япония рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения на Украину, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Токио планирует ослабить ограничения на экспорт оружия, о чем объявит в пятницу. Данная мера, в частности, позволит стране разрешить поставку в США "нескольких десятков" ракет Patriot японского производства, "что поможет Вашингтону увеличить критически важные поставки на Украину". "Токио также рассматривает возможность экспорта в Великобританию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые производит по лицензии (британской оборонно-промышленной корпорации - ред.) BAE Systems... план также косвенно направлен на помощь Украине", - говорится в материале издания. Говоря о возможной поставке Японией ракет Patriot в США, собеседники Financial Times сообщили, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев просит разрешить их экспорт. По информации газеты, планы японских властей появились на фоне того, как конгресс США "неоднократно не смог одобрить предложенный Белым домом пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов". Неназванный чиновник американской администрации заявил изданию, что Япония показала себя "преданным союзником в самый критический для США момент". Газета New York Times со ссылкой на неназванного японского чиновника пишет, что японское правительство также рассматривает возможность отправки артиллерийских снарядов в США. Газета Washington Post ранее сообщала, что США могут увеличить поставки средств противовоздушной обороны Украине, если Япония поставит Вашингтону ракеты Patriot. Издание Nikkei Asia писало, что японское правительство дорабатывает планы по поставке в США произведенных в Японии ракет Patriot. Для Токио это будет первой поставкой готовой летальной военной техники с тех пор, как в 2014 году были введены принципы передачи оборонной техники. Согласно действующим правилам, Япония может экспортировать только компоненты оборудования, произведенные по лицензиям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

