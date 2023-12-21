https://ria.ru/20231221/vzryvy-1917213871.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. "В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога не объявлялась, на данный момент сигнал звучит в Днепропетровской и Николаевской областях.

https://ria.ru/20231221/nikolaev-1917119565.html

одесса

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, одесская область