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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/vzryvy-1917213871.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:45
2023-12-21T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. "В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога не объявлялась, на данный момент сигнал звучит в Днепропетровской и Николаевской областях.
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в мире, одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

РБК-Украина: в Одессе прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина.
"В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении.
Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога не объявлялась, на данный момент сигнал звучит в Днепропетровской и Николаевской областях.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СМИ сообщили о взрыве в пригороде Николаева
Вчера, 04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская область
 
 
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