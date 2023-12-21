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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:45
2023-12-21T14:45
2023-12-21T14:45
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает агентство РБК-Украина. "В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушная тревога не объявлялась, на данный момент сигнал звучит в Днепропетровской и Николаевской областях.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
РБК-Украина: в Одессе прогремели взрывы