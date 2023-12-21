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На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре - РИА Новости, 21.12.2023
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Религия
 
19:56 21.12.2023 (обновлено: 20:01 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vystavka-1917336422.html
На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре
На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре - РИА Новости, 21.12.2023
На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре
Лекция об истории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и концерт праздничного хора обители прошли в четверг на столичной выставке-форуме... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:56
2023-12-21T20:01
религия
выставка-форум "россия"
валаам
республика карелия
ладожское озеро
валаамский монастырь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лекция об истории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и концерт праздничного хора обители прошли в четверг на столичной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. В четверг на выставке был день Республики Карелия. Лекцию "Валаам: история и современность" провели игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) и регент монастыря иеромонах Давид. "Карелия нас позвала. Когда я узнал, что можно выступить, что-то рассказать, я немножко засомневался: мне показалось, что формат лекции не очень подходящий, но если с хором - то это уже миссионерский проект, чтобы люди поехали на Валаам. Жаль, что был небольшой зал, желающих прийти много", - рассказал РИА Новости епископ Панкратий. Как было отмечено на лекции, за туристический сезон 2023 года Валаам посетили более 175 тысяч человек. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России и Финляндии. В 1940 году (после советско-финской войны) он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч туристов и паломников.
https://ria.ru/20230811/parokhod-1889329259.html
валаам
республика карелия
ладожское озеро
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выставка-форум "россия", валаам, республика карелия, ладожское озеро, валаамский монастырь
Религия, Выставка-форум "Россия", Валаам, Республика Карелия, Ладожское озеро, Валаамский монастырь
На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре

Лекция о Валаамском монастыре и концерт хора обители прошли на выставке "Россия"

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВалаамский монастырь
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Валаамский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лекция об истории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и концерт праздничного хора обители прошли в четверг на столичной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на выставке был день Республики Карелия. Лекцию "Валаам: история и современность" провели игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) и регент монастыря иеромонах Давид.
«
"Карелия нас позвала. Когда я узнал, что можно выступить, что-то рассказать, я немножко засомневался: мне показалось, что формат лекции не очень подходящий, но если с хором - то это уже миссионерский проект, чтобы люди поехали на Валаам. Жаль, что был небольшой зал, желающих прийти много", - рассказал РИА Новости епископ Панкратий.
Как было отмечено на лекции, за туристический сезон 2023 года Валаам посетили более 175 тысяч человек.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России и Финляндии. В 1940 году (после советско-финской войны) он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов.
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Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч туристов и паломников.
 
РелигияВыставка-форум "Россия"ВалаамРеспублика КарелияЛадожское озероВалаамский монастырь
 
 
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