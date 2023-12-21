На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре
Лекция о Валаамском монастыре и концерт хора обители прошли на выставке "Россия"
Валаамский монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лекция об истории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и концерт праздничного хора обители прошли в четверг на столичной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на выставке был день Республики Карелия. Лекцию "Валаам: история и современность" провели игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) и регент монастыря иеромонах Давид.
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"Карелия нас позвала. Когда я узнал, что можно выступить, что-то рассказать, я немножко засомневался: мне показалось, что формат лекции не очень подходящий, но если с хором - то это уже миссионерский проект, чтобы люди поехали на Валаам. Жаль, что был небольшой зал, желающих прийти много", - рассказал РИА Новости епископ Панкратий.
Как было отмечено на лекции, за туристический сезон 2023 года Валаам посетили более 175 тысяч человек.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России и Финляндии. В 1940 году (после советско-финской войны) он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч туристов и паломников.