https://ria.ru/20231221/vystavka-1917229259.html

День Архангельской области открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

День Архангельской области открылся на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 21.12.2023

День Архангельской области открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Торжественная церемония открытия Дня Архангельской области состоялась в четверг на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, посетители узнали о... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:24

2023-12-21T15:24

2023-12-21T15:24

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия Дня Архангельской области состоялась в четверг на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, посетители узнали о славной истории региона, достижениях сегодняшнего дня и перспективах развития территории, остающейся многие века щитом России на ее северных рубежах и душой Русского Севера, сообщила пресс-служба правительства региона. "Благодаря стенду Архангельской области вся страна день за днем открывает для себя Русский Север. Для многих россиян до начала выставки ваш регион был своего рода русской загадкой, которую так приятно отгадывать и открывать. А сегодня всё больше людей знают, насколько прекрасна эта земля и сколь сильные духом, мужественные и любящие эту землю люди там живут", - сказала на открытии Дня области генеральный директор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова, слова которой приводятся в сообщении. "Я удивительно счастливый человек, последние четыре года узнаю эту землю и все четыре года удивляюсь, насколько глубокая и великая у нее история, какие люди там живут – не растерявшие той силы, мощи, прямолинейности, которая в них заложена предками. Это дорогого стоит", – подчеркнул глава региона Александр Цыбульский. Архангельская область считается заповедником русской культурной традиции. Этот статус определили географические условия и особенности исторического развития региона, который наполнен памятниками истории, архитектуры и градостроительства, мемориального искусства. "По насыщенности и значимости таких объектов Поморье входит в первую десятку регионов России, а по количеству памятников деревянной архитектуры, которые являют собой высочайшие образцы древнерусского зодчества, занимает первое место в стране", - говорится в сообщении. В Архангельской области на сегодняшний день сохранилось 1270 объектов культурного наследия, которые построены из традиционного для Севера материала – дерева. Самый известный и самый доступный для гостей региона деревянный шедевр – музей под открытым небом "Малые Корелы". При этом в регионе практически нет района, где не сохранились бы старинные храмы и церкви. Сегодня здесь насчитывается 735 таких объектов. "Уровень намоленности и духовности этих мест ощущаешь физически. Один из самых значимых – церковь во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецкого подворья в Архангельске. Они первыми пришли на Соловки и заложили здесь монашескую обитель, став основателями Соловецкого монастыря", - сказал Цыбульский и добавил, что в 2029 году по указу президента России будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловках. По богатству и разнообразию природы Архангельская область также является одной из уникальнейших территорий России. Это и тайга, и тундра, и речные долины, и морские просторы: 70 тысяч больших и малых рек, более 200 тысяч озер. Важнейшей ценностью региона является лес, который простирается на огромной территории в 28,4 миллиона гектаров. Объемы лесовосстановления ежегодно растут, а уже в 2024 году регион планирует выйти на баланс вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Лесная промышленность неразрывно связана с еще одной традиционной для Архангельской области отраслью – судостроением. Традиции, заложенные Петром I, основавшим первую государственную верфь России – Соломбальскую, – продолжают современные корабелы. Сердцем отечественного атомного судостроения является Северодвинск, где на предприятиях этой отрасли занято более половины всего трудоспособного населения города. Глава региона отметил, что главным богатством Архангельской области остаются его жители. "Они сохраняют культурное наследие и придают ему современное звучание, создавая и реализуя различные проекты, они продолжают дело великого земляка, ученого, писателя, поэта Михаила Ломоносова, развивая отвечающий запросам экономики и современным вызовам научно-образовательный кластер, осваивают и сохраняют Арктику, космическое пространство и морские глубины", - подчеркнул губернатор. Когда-то далекая и труднодоступная Архангельская область с ее белыми ночами, яркими сполохами северного сияния, сталактитами пинежских карстовых пещер и духовным наследием Соловков сегодня привлекает всё больше туристов и гостей. День региона – еще один повод узнать больше о богатстве этой территории.

https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909906423.html

https://ria.ru/20231215/mechty-1916049073.html

https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html

https://ria.ru/20231107/voda-1907989449.html

архангельская область

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архангельская область, россия, александр цыбульский