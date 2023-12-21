https://ria.ru/20231221/tu-214-1917118242.html

Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек

Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек - РИА Новости, 21.12.2023

Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек

Экипаж российского пассажирского авиалайнера Ту-214 могут сократить с трех до двух человек для повышения экономической эффективности самолета, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:42

2023-12-21T03:42

2023-12-21T11:30

ту-214

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экипаж российского пассажирского авиалайнера Ту-214 могут сократить с трех до двух человек для повышения экономической эффективности самолета, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк."Прорабатывается вопрос создания полунатурного стенда для отработки кабины самолета Ту-214 с экипажем из двух человек. Сейчас для этого самолета стандарт — три члена экипажа. Трехчленный экипаж экономически для авиакомпаний более затратный, поэтому задача перехода к двухчленному экипажу очень актуальна", — рассказал Сельвесюк.Как отмечал в июне управляющий директор компании "Туполев" Вадим Королев, Казанский авиазавод с 2027 года должен выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год. Он уточнял, что подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 составляет до 150 единиц на период до 2032 года: на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 — подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков. Планируется, что Ту-214 будет доработан, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. ГоСНИИАС — ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.

https://ria.ru/20231215/samolety-1916038322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ту-214