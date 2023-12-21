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Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек - РИА Новости, 21.12.2023
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03:42 21.12.2023 (обновлено: 11:30 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/tu-214-1917118242.html
Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек
Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек - РИА Новости, 21.12.2023
Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек
Экипаж российского пассажирского авиалайнера Ту-214 могут сократить с трех до двух человек для повышения экономической эффективности самолета, сообщил в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:42
2023-12-21T11:30
ту-214
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экипаж российского пассажирского авиалайнера Ту-214 могут сократить с трех до двух человек для повышения экономической эффективности самолета, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк.&quot;Прорабатывается вопрос создания полунатурного стенда для отработки кабины самолета Ту-214 с экипажем из двух человек. Сейчас для этого самолета стандарт — три члена экипажа. Трехчленный экипаж экономически для авиакомпаний более затратный, поэтому задача перехода к двухчленному экипажу очень актуальна&quot;, — рассказал Сельвесюк.Как отмечал в июне управляющий директор компании "Туполев" Вадим Королев, Казанский авиазавод с 2027 года должен выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год. Он уточнял, что подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 составляет до 150 единиц на период до 2032 года: на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 — подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков. Планируется, что Ту-214 будет доработан, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. ГоСНИИАС — ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.
https://ria.ru/20231215/samolety-1916038322.html
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ту-214
Ту-214
Экипаж Ту-214 планируют сократить до двух человек

ГосНИИАС: для Ту-214 изучают возможность сократить экипаж с трех до двух человек

© РИА Новости / Валерий МельниковСреднемагистральный пассажирский самолет Ту-214
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экипаж российского пассажирского авиалайнера Ту-214 могут сократить с трех до двух человек для повышения экономической эффективности самолета, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Николай Сельвесюк.
«

"Прорабатывается вопрос создания полунатурного стенда для отработки кабины самолета Ту-214 с экипажем из двух человек. Сейчас для этого самолета стандарт — три члена экипажа. Трехчленный экипаж экономически для авиакомпаний более затратный, поэтому задача перехода к двухчленному экипажу очень актуальна", — рассказал Сельвесюк.

Как отмечал в июне управляющий директор компании "Туполев" Вадим Королев, Казанский авиазавод с 2027 года должен выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год. Он уточнял, что подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 составляет до 150 единиц на период до 2032 года: на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 — подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков.
Планируется, что Ту-214 будет доработан, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий.
ГоСНИИАС — ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.
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