https://ria.ru/20231221/tovarooborot-1917093299.html

Ефимов: товарооборот Москвы и Саудовской Аравии вырос почти на 20 процентов

Ефимов: товарооборот Москвы и Саудовской Аравии вырос почти на 20 процентов - РИА Новости, 21.12.2023

Ефимов: товарооборот Москвы и Саудовской Аравии вырос почти на 20 процентов

За январь – сентябрь 2023 года товарооборот российской столицы и Саудовской Аравии вырос почти на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:10

2023-12-21T10:10

2023-12-21T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

саудовская аравия

ближний восток

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. За январь – сентябрь 2023 года товарооборот российской столицы и Саудовской Аравии вырос почти на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что московские промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и наращивать поставки продукции в дружественные страны, несмотря на действующие санкции."С января по сентябрь текущего года доля столицы в общероссийском товарообороте с Саудовской Аравией выросла с 31 до 35 процентов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го Москва нарастила товарооборот с этой страной почти на 20%. Столичные промышленники активно поставляют оптические и медицинские изделия, электрооборудование, косметические товары, продукцию из пластмассы, а также кондитерские изделия, напитки и мясо", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что данная страна продолжает являться одним из крупнейших покупателей столичной агропромышленной продукции на Ближнем Востоке. В текущем году Саудовская Аравия увеличила импорт и промышленных товаров производителей из Москвы.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что Москва занимает лидирующую позицию среди прочих регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Саудовскую Аравию. Рост этого показателя превысил 12% за первые три квартала текущего года, по сравнению с таким же периодом прошлого года.На сегодняшний день Саудовская Аравия продолжает оставаться одним из самых привлекательных направлений для развития экспорта промышленных и агропромышленных компаний российской столицы.Центр "Моспром", который является подведомственным ДИПП, занимается поддержкой московского промышленного и агропромышленного экспорта. Его эксперты анализируют целевые для столичных производителей рынки. Кроме того, они оказывают помощь компаниям в поиске контрагентов и в проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.Ранее Ефимов сообщал, что за первые семь месяцев текущего года промышленность столицы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время 2022 года.

https://ria.ru/20231208/moskva-1914467278.html

https://ria.ru/20231218/moskva-1916189927.html

москва

саудовская аравия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, саудовская аравия, ближний восток