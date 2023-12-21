https://ria.ru/20231221/tokmak-1917241862.html
Рогов сообщил, что украинская армия пытается атаковать Токмак из РСЗО
Рогов сообщил, что украинская армия пытается атаковать Токмак из РСЗО - РИА Новости, 21.12.2023
Рогов сообщил, что украинская армия пытается атаковать Токмак из РСЗО
Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:57
2023-12-21T15:57
2023-12-21T15:57
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Система ПВО отражает атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары из РСЗО. Работает ПВО России", - написал Рогов. По его словам, подробности выясняются.
https://ria.ru/20231221/kanal-1917162118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил, что украинская армия пытается атаковать Токмак из РСЗО
Рогов: система ПВО отражает атаку украинских войск на Токмак