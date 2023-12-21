https://ria.ru/20231221/territoriya-1917147409.html

"Это стоит того": Запад сделал Украине шокирующее предложение

"Это стоит того": Запад сделал Украине шокирующее предложение - РИА Новости, 21.12.2023

"Это стоит того": Запад сделал Украине шокирующее предложение

Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как это сделала когда-то Финляндия во время советско-финской войны, пишет Responsible РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:38

2023-12-21T10:38

2023-12-21T10:38

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как это сделала когда-то Финляндия во время советско-финской войны, пишет Responsible Statecraft."Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того" — отметили в статье.На сегодняшний день правительство Украины остается непоколебимым в своих намерениях вернуть все утраченные территории, включая Крым, однако военные реалии таковы, что у ВСУ нет шансов этого сделать, говорится в материале. По этой причине Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, добавили в публикации."С другой стороны, если конфликт продолжится, огромное преимущество России в живой силе, промышленности и производстве оружия может привести к гораздо более значительным потерям Украины. <…> Вашингтон может внести свой вклад, прекратив поощрять нереалистичные военные цели и тем самым, возможно, уберечь Украину от дальнейшей катастрофы", — заключили в статье.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

https://ria.ru/20231220/pomosch-1916917403.html

https://ria.ru/20231221/otvet-1917135263.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, nbc