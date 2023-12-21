"Это стоит того": Запад сделал Украине шокирующее предложение
RS: Украине нужно признать утрату территории для достижения мира
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как это сделала когда-то Финляндия во время советско-финской войны, пишет Responsible Statecraft.
"Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того" — отметили в статье.
На сегодняшний день правительство Украины остается непоколебимым в своих намерениях вернуть все утраченные территории, включая Крым, однако военные реалии таковы, что у ВСУ нет шансов этого сделать, говорится в материале. По этой причине Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, добавили в публикации.
"С другой стороны, если конфликт продолжится, огромное преимущество России в живой силе, промышленности и производстве оружия может привести к гораздо более значительным потерям Украины. <…> Вашингтон может внести свой вклад, прекратив поощрять нереалистичные военные цели и тем самым, возможно, уберечь Украину от дальнейшей катастрофы", — заключили в статье.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.