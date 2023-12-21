https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917259922.html

Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS

Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 21.12.2023

Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS

Средства ПВО России сбили за сутки 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:26

2023-12-21T16:26

2023-12-21T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

сватово

горловка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской народной республики, Майорск, Горловка Донецкой народной республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16547 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, сватово, горловка, украина, вооруженные силы украины