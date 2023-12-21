https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917259922.html
Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 21.12.2023
Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Средства ПВО России сбили за сутки 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:26
2023-12-21T16:26
2023-12-21T16:26
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской народной республики, Майорск, Горловка Донецкой народной республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16547 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Сватово, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины
Системы ПВО сбили 29 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Минобороны: ПВО за сутки сбила в зоне СВО 29 дронов ВСУ и четыре снаряда HIMARS