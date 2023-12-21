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Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 21.12.2023
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14:58 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/spasateli-1917217243.html
Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели
Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 21.12.2023
Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:58
2023-12-21T14:58
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на Москве-реке толщина льда составляет от 7 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16 сантиметров, на внутренних водоемах - 15-22 сантиметра, на прудах в ТиНАО - 14-15 сантиметров. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов". Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.
https://ria.ru/20231221/blagoustroystvo-1917145683.html
https://ria.ru/20231208/kapremont-1914645195.html
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тинао
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москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели

© РИА Новости / Антон ДенисовКатера на воздушной подушке
Катера на воздушной подушке - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Катера на воздушной подушке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что на Москве-реке толщина льда составляет от 7 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16 сантиметров, на внутренних водоемах - 15-22 сантиметра, на прудах в ТиНАО - 14-15 сантиметров.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов".
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.
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