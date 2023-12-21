https://ria.ru/20231221/spasateli-1917217243.html

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели - РИА Новости, 21.12.2023

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:58

2023-12-21T14:58

2023-12-21T14:58

москва

тинао

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на Москве-реке толщина льда составляет от 7 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16 сантиметров, на внутренних водоемах - 15-22 сантиметра, на прудах в ТиНАО - 14-15 сантиметров. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов". Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.

https://ria.ru/20231221/blagoustroystvo-1917145683.html

https://ria.ru/20231208/kapremont-1914645195.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы