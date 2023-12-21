https://ria.ru/20231221/situatsiya-1917255306.html
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 21.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:18
2023-12-21T16:18
2023-12-21T16:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_7b3940800f040797ea57c1a75e67ffaf.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации, огня артиллерии тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231221/poteri-1917256885.html
https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html
россия
донецкая народная республика
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_74fe2604e858694ddb1fd9c5cdb1423f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Харьковская область
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
МО: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 бойцов