https://ria.ru/20231221/situatsiya-1917255306.html

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 21.12.2023

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:18

2023-12-21T16:18

2023-12-21T16:45

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации, огня артиллерии тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231221/poteri-1917256885.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, украина, харьковская область