Симоньян назвала главный итог уходящего года
Симоньян назвала "самосвободу" России главным итогом уходящего года
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главным итогом 2023 года "самосвободу" России, которая ведет специальную военную операцию так, как считает правильным, согласно своим моральным нормам и ценностям.
«
"Наш замечательный поэт-авангардист Велимир Хлебников, ... он как-то сказал, что русские считают своим главным трудом всю жизнь доказывать, что они хорошие люди. И … выяснилось в этом году, что мы хорошие, а они-то не очень. Мне кажется, главный итог этого года - это то, что происходящее в Израиле и сделанное в Израиле доказало всему миру и тем, кто сомневался в нас самих, в нашей стране, что мы хорошие, а не не очень… Как сформулировал это Хлебников – не знаю, знал ли он такое слово, как суверенитет, – он им называл "самосвободу", и это очень круто. Самосвобода начать специальную военную операцию и самосвобода вести ее не так, как нам диктуют и делают они сами, а так, как мы, согласно нашему моральному кодексу и ценностям, считаем правильным", - сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, Россия свободна в выборе своего способа войны, стараясь причинить как можно меньше горя обеим сторонам.
Симоньян напомнила о стихотворении Хлебникова, заметив, что речь в нем идет о российском народе: "Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца – самосвободном народе".