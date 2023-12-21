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Симоньян назвала главный итог уходящего года - РИА Новости, 21.12.2023
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00:48 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/simonyan-1917110620.html
Симоньян назвала главный итог уходящего года
Симоньян назвала главный итог уходящего года - РИА Новости, 21.12.2023
Симоньян назвала главный итог уходящего года
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главным итогом 2023 года "самосвободу" России, которая ведет... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T00:48
2023-12-21T00:48
маргарита симоньян
россия
израиль
велимир хлебников
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главным итогом 2023 года "самосвободу" России, которая ведет специальную военную операцию так, как считает правильным, согласно своим моральным нормам и ценностям. "Наш замечательный поэт-авангардист Велимир Хлебников, ... он как-то сказал, что русские считают своим главным трудом всю жизнь доказывать, что они хорошие люди. И … выяснилось в этом году, что мы хорошие, а они-то не очень. Мне кажется, главный итог этого года - это то, что происходящее в Израиле и сделанное в Израиле доказало всему миру и тем, кто сомневался в нас самих, в нашей стране, что мы хорошие, а не не очень… Как сформулировал это Хлебников – не знаю, знал ли он такое слово, как суверенитет, – он им называл "самосвободу", и это очень круто. Самосвобода начать специальную военную операцию и самосвобода вести ее не так, как нам диктуют и делают они сами, а так, как мы, согласно нашему моральному кодексу и ценностям, считаем правильным", - сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, Россия свободна в выборе своего способа войны, стараясь причинить как можно меньше горя обеим сторонам. Симоньян напомнила о стихотворении Хлебникова, заметив, что речь в нем идет о российском народе: "Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца – самосвободном народе".
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РИА Новости
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маргарита симоньян, россия, израиль, велимир хлебников
Маргарита Симоньян, Россия, Израиль, Велимир Хлебников
Симоньян назвала главный итог уходящего года

Симоньян назвала "самосвободу" России главным итогом уходящего года

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главным итогом 2023 года "самосвободу" России, которая ведет специальную военную операцию так, как считает правильным, согласно своим моральным нормам и ценностям.
«
"Наш замечательный поэт-авангардист Велимир Хлебников, ... он как-то сказал, что русские считают своим главным трудом всю жизнь доказывать, что они хорошие люди. И … выяснилось в этом году, что мы хорошие, а они-то не очень. Мне кажется, главный итог этого года - это то, что происходящее в Израиле и сделанное в Израиле доказало всему миру и тем, кто сомневался в нас самих, в нашей стране, что мы хорошие, а не не очень… Как сформулировал это Хлебников – не знаю, знал ли он такое слово, как суверенитет, – он им называл "самосвободу", и это очень круто. Самосвобода начать специальную военную операцию и самосвобода вести ее не так, как нам диктуют и делают они сами, а так, как мы, согласно нашему моральному кодексу и ценностям, считаем правильным", - сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, Россия свободна в выборе своего способа войны, стараясь причинить как можно меньше горя обеим сторонам.
Симоньян напомнила о стихотворении Хлебникова, заметив, что речь в нем идет о российском народе: "Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца – самосвободном народе".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Маргарита СимоньянРоссияИзраильВелимир Хлебников
 
 
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