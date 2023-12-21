https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917347433.html

МИД пообещал ответ на санкции Евросоюза против российских журналистов

МИД пообещал ответ на санкции Евросоюза против российских журналистов - РИА Новости, 21.12.2023

МИД пообещал ответ на санкции Евросоюза против российских журналистов

Россия соразмерно ответит на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в очередной санкционный пакет, подобные действия ЕС нарушают международные... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:53

2023-12-21T20:53

2023-12-21T21:02

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия соразмерно ответит на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в очередной санкционный пакет, подобные действия ЕС нарушают международные обязательства и являются неэффективными, несмотря на то, что Брюссель отказывается признавать это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые "санкции" неизбежно последуют", - заявила Захарова, комментируя решение ЕС в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Дипломат добавила, что своими "действиями, идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями, ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом".По мнению Захаровой, в ЕС "упорно отказываются признавать ущербность и изначальную неэффективность подобных рестриктивных мер, так как правду в современном информационном обществе невозможно директивно запретить".

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

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россия, евросоюз, в мире