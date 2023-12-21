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Путин отметил работу российских компаний в условиях санкций - РИА Новости, 21.12.2023
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15:29 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917230541.html
Путин отметил работу российских компаний в условиях санкций
Путин отметил работу российских компаний в условиях санкций - РИА Новости, 21.12.2023
Путин отметил работу российских компаний в условиях санкций
Российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:29
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на отечественные аналоги, заявил президент России Владимир Путин. "Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям. Наши компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил работу российских компаний в условиях санкций

Путин: российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на отечественные аналоги, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям. Наши компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Путин похвалил бизнес за ответственное поведение под санкциями
7 декабря, 14:58
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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