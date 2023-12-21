https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917217939.html

Эксперт: конгресс винит Байдена за провал нефтяных санкций против России

Эксперт: конгресс винит Байдена за провал нефтяных санкций против России - РИА Новости, 21.12.2023

Эксперт: конгресс винит Байдена за провал нефтяных санкций против России

Палата представителей США своим письмом с призывом ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ из-за неэффективности потолка цен на российскую нефть... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:56

2023-12-21T14:56

2023-12-21T14:56

россия

австралия

сша

джо байден

g7

евросоюз

джейк салливан

цены на нефть

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Палата представителей США своим письмом с призывом ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ из-за неэффективности потолка цен на российскую нефть просто хочет переложить ответственность за провал нефтяных санкций с себя на администрацию президента Джо Байдена, заявил РИА Новости управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев. Накануне Минфин США заявил, что страны G7 считают успехом "ценовой потолок" на российскую нефть и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции. При этом уже в четверг группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила о неэффективности политики ограничения предельной цены на российскую нефть, призвав вместо этого ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ. "Реальная цель этого письма - переложить ответственность за провалы с конгресса на администрацию, не принимая новые пакеты поддержки", - прокомментировал Канищев. По его мнению, США понимают провал санкций, поэтому все заявления в прессе об их эффективности не более, чем пиар. "В идею было вложено слишком много шумихи, чтобы официально признать её мертворожденной. Вернее, Штаты обязательно это сделают, но им сначала нужно анонсировать достойную, в их глазах, замену", - отметил эксперт. Формулировка "всеобъемлющие санкции" против энергетического сектора РФ и призвана быть такой заменой, сказал эксперт. По его словам, термин "комплексные санкции" предполагает более широкий масштаб и строгость санкций, которые могут быть нацелены на различные аспекты российского энергетического сектора, потенциально влияя на производство, транспортировку и торговлю. "Однако в текущей санкционной ситуации мало чего можно ещё дополнительно придумать и запретить", - заключил Канищев. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20231220/bayden-1916848784.html

https://ria.ru/20231219/biden-1916785885.html

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россия, австралия, сша, джо байден, g7, евросоюз, джейк салливан, цены на нефть