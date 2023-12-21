https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html

В США пригрозили Китаю "адскими" санкциями

В США пригрозили Китаю "адскими" санкциями - РИА Новости, 21.12.2023

В США пригрозили Китаю "адскими" санкциями

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм обещал разработать проект "адских" санкций против Пекина, на случай, если тот предпримет действия по... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:51

2023-12-21T09:51

2023-12-21T09:51

в мире

китай

тайвань

сша

линдси грэм

джон кирби

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815068203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f100ee2ebd162b5cde0d47a5b3816ce7.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм обещал разработать проект "адских" санкций против Пекина, на случай, если тот предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем. Таким образом Грэм отреагировал на статью телеканала NBC News, в которой говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе ноябрьского саммита АТЭС рассказал президенту США Джо Байдену, что Китай стремится к воссоединению с Тайванем мирным путем. По словам сенатора, новость, в том виде, в котором она преподносится, "более, чем нервирует". "Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня", - говорится в заявлении сенатора, опубликованном на странице его сайта. По его мнению, существует сильная двухпартийная поддержка, позволяющая противостоять Китаю. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. На просьбу прокомментировать соответствующую публикацию он отметил, что не "собирается вдаваться в подробности дискуссии двух лидеров". При этом Кирби отметил, что председатель КНР "открыто и ясно" говорил о желании воссоединения, однако добавил, что это "не что-то новое". КНР не раз призывал США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В Пекине заявляли, что тайваньский вопрос остается самым важным и наиболее чувствительным в китайско-американских отношениях. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, "продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике…, это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html

https://ria.ru/20231220/yarmarka-1917015785.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, тайвань, сша, линдси грэм, джон кирби, си цзиньпин