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Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле - РИА Новости, 21.12.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
20:08 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html
Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле
Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле
Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:08
2023-12-21T20:08
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, для решения кадровой проблемы регион вовлекает в трудовую деятельность молодежь. "Это трудовая практика в 10 и 11 классах, это максимальное развитие среднего профобразования, закрепление наших детей в нашей региональной экономике. Вторая задача - это демография. Нам нужны наши дети, которых мы должны все вместе как государство родить, воспитать, образовать, дать специальность и замотивировать, чтобы они работали в нашей региональной экономике", - сказал глава региона. Руденя также высказался за контроль над трудовыми мигрантами. "У каждого региона должна быть квота, и он должен ее обосновать. И дальше пусть отвечают за этих людей, которые приезжают – кто они, где они. Только на основе жесткого такого квотирования мы можем добиться порядка", - сказал Руденя. По его словам, в Тверской области установлен патент для трудовых мигрантов, по стоимости один из самых высокий в Российской Федерации. "Отношусь к этому максимально серьезно, понимая, что, если этот процесс упустить, он может нанести непоправимый ущерб нашему региону, нашей культуре, нашей истории. Тверская область – это историческое сердце Центральной России", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20231221/tver-1917327496.html
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По его словам, для решения кадровой проблемы регион вовлекает в трудовую деятельность молодежь.
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"Это трудовая практика в 10 и 11 классах, это максимальное развитие среднего профобразования, закрепление наших детей в нашей региональной экономике. Вторая задача - это демография. Нам нужны наши дети, которых мы должны все вместе как государство родить, воспитать, образовать, дать специальность и замотивировать, чтобы они работали в нашей региональной экономике", - сказал глава региона.
Руденя также высказался за контроль над трудовыми мигрантами.
"У каждого региона должна быть квота, и он должен ее обосновать. И дальше пусть отвечают за этих людей, которые приезжают – кто они, где они. Только на основе жесткого такого квотирования мы можем добиться порядка", - сказал Руденя.
Пресс-конференция Губернатора Игоря Рудени по итогам 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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По его словам, в Тверской области установлен патент для трудовых мигрантов, по стоимости один из самых высокий в Российской Федерации.
"Отношусь к этому максимально серьезно, понимая, что, если этот процесс упустить, он может нанести непоправимый ущерб нашему региону, нашей культуре, нашей истории. Тверская область – это историческое сердце Центральной России", - отметил глава региона.
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