https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html

Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле

Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле

Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:08

2023-12-21T20:08

2023-12-21T20:08

тверская область

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917233993_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_c06b957ad147210d99ddeda023c078ef.jpg

ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, для решения кадровой проблемы регион вовлекает в трудовую деятельность молодежь. "Это трудовая практика в 10 и 11 классах, это максимальное развитие среднего профобразования, закрепление наших детей в нашей региональной экономике. Вторая задача - это демография. Нам нужны наши дети, которых мы должны все вместе как государство родить, воспитать, образовать, дать специальность и замотивировать, чтобы они работали в нашей региональной экономике", - сказал глава региона. Руденя также высказался за контроль над трудовыми мигрантами. "У каждого региона должна быть квота, и он должен ее обосновать. И дальше пусть отвечают за этих людей, которые приезжают – кто они, где они. Только на основе жесткого такого квотирования мы можем добиться порядка", - сказал Руденя. По его словам, в Тверской области установлен патент для трудовых мигрантов, по стоимости один из самых высокий в Российской Федерации. "Отношусь к этому максимально серьезно, понимая, что, если этот процесс упустить, он может нанести непоправимый ущерб нашему региону, нашей культуре, нашей истории. Тверская область – это историческое сердце Центральной России", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20231221/tver-1917327496.html

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя