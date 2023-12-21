https://ria.ru/20231221/rudenya-1917318449.html

Руденя: до 2026 года газ придет во все муниципалитеты Тверской области

Руденя: до 2026 года газ придет во все муниципалитеты Тверской области - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: до 2026 года газ придет во все муниципалитеты Тверской области

До 2026 года газ придет во все муниципалитеты Тверской области, будет продолжена программа по внутренней газификации, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:21

2023-12-21T18:21

2023-12-21T18:21

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. До 2026 года газ придет во все муниципалитеты Тверской области, будет продолжена программа по внутренней газификации, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "До 2026 года мы должны провести газ во все муниципалитеты Тверской области. Как там внутри масштабно это будет расходиться – это с главами, жителями будем решать в текущем режиме и финансировать", - отметил Руденя. По его словам, будет продолжена программа по внутренней газификации. Также в регионе принята программа, чтобы в ближайшие несколько лет перевести все бюджетные учреждения на газовое топливо, уйти от закупок угля и мазута. "Перевод учреждений образования, здравоохранения на газ - это наша ключевая задача. Тогда уже будет понятно и обслуживание, и расходы, и бюджетирование этих учреждений. Ну и, конечно, это стабильная температура в учреждениях, это и здоровье наших детей, которые там учатся. И это опять же повышение конкурентоспособности нашей экономики", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что в регионе действует помощь по газификации дома от забора до здания и разводка внутри дома. "Там разные ставки, как вы знаете. Есть и для участников СВО. Самую большую ставку мы сделали для многодетных семей – это 300 тысяч рублей. Этого должно хватать, на газификацию дома, на котлы, батареи, трубы, чтобы многодетные могли сделать себе отопление", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html

https://ria.ru/20231121/investpotentsial-1910840682.html

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игорь руденя, тверская область