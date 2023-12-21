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Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР - РИА Новости, 21.12.2023
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13:16 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917186948.html
Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР
Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР - РИА Новости, 21.12.2023
Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР
Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:16
2023-12-21T13:16
китай
индия
россия
валерий герасимов
безопасность
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из АТР, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. "Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20231113/postavki-1909258818.html
китай
индия
россия
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китай, индия, россия, валерий герасимов, безопасность, кндр (северная корея)
Китай, Индия, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность, КНДР (Северная Корея)
Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР

Герасимов: Россия развивает стратегическое партнерство с КНДР, Китаем и Индией

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
По его словам, особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из АТР, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР", - сказал Герасимов.
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КитайИндияРоссияВалерий ГерасимовБезопасностьКНДР (Северная Корея)
 
 
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