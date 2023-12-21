https://ria.ru/20231221/rossiya-1917186948.html

Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР

Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР - РИА Новости, 21.12.2023

Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР

Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:16

2023-12-21T13:16

2023-12-21T13:16

китай

индия

россия

валерий герасимов

безопасность

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из АТР, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. "Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20231113/postavki-1909258818.html

китай

индия

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

китай, индия, россия, валерий герасимов, безопасность, кндр (северная корея)