Герасимов рассказал о взаимодействии с Китаем, Индией и КНДР
Герасимов: Россия развивает стратегическое партнерство с КНДР, Китаем и Индией
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжает курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией, налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
По его словам, особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из АТР, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР", - сказал Герасимов.