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Россияне ждут ощутимых результатов работы властей, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
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17:00 21.12.2023 (обновлено: 17:16 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/rezultaty-1917288505.html
Россияне ждут ощутимых результатов работы властей, заявил Путин
Россияне ждут ощутимых результатов работы властей, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Россияне ждут ощутимых результатов работы властей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, что россияне ждут результата работы властей не на бумаге,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:00
2023-12-21T17:16
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, что россияне ждут результата работы властей не на бумаге, а ощутимого на бытовом уровне. "Граждане страны, безусловно, ждут от нас результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они бы сами ощущали на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме", - сказал Путин, завершая заседание совета."Чем больше мы делаем, тем больше открывается горизонтов того, что нужно еще сделать. Это абсолютно очевидно и это такой общий закон, от этого никуда не денешься. Нужно только радоваться тому, что у нас появляются новые задачи", - считает он.По его словам, и в социальной сфере, и в экономике есть много проблем, над которыми нужно работать. Необходимо также повышать устойчивость и сбалансированность финансовой системы, подчеркнул Путин."Но в целом ситуация удовлетворительная. Мы добились целевых показателей практически по всем направлениям, которые считаем и назвали приоритетными и наиболее важными с точки зрения обеспечения устойчивых темпов развития страны и повышения благосостояния людей", - заявил президент.
https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россияне ждут ощутимых результатов работы властей, заявил Путин

Путин: россияне ждут ощутимых результатов работы властей, а не на бумаге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, что россияне ждут результата работы властей не на бумаге, а ощутимого на бытовом уровне.
«
"Граждане страны, безусловно, ждут от нас результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они бы сами ощущали на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме", - сказал Путин, завершая заседание совета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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«
"Чем больше мы делаем, тем больше открывается горизонтов того, что нужно еще сделать. Это абсолютно очевидно и это такой общий закон, от этого никуда не денешься. Нужно только радоваться тому, что у нас появляются новые задачи", - считает он.
По его словам, и в социальной сфере, и в экономике есть много проблем, над которыми нужно работать. Необходимо также повышать устойчивость и сбалансированность финансовой системы, подчеркнул Путин.
«
"Но в целом ситуация удовлетворительная. Мы добились целевых показателей практически по всем направлениям, которые считаем и назвали приоритетными и наиболее важными с точки зрения обеспечения устойчивых темпов развития страны и повышения благосостояния людей", - заявил президент.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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