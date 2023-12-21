https://ria.ru/20231221/razvedka-1917183027.html

Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб

Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023

Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб

Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:01

2023-12-21T13:01

2023-12-21T13:01

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валерий герасимов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы применения беспилотников.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий герасимов, украина, в мире