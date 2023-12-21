Рейтинг@Mail.ru
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/razvedka-1917183027.html
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб
Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:01
2023-12-21T13:01
россия
валерий герасимов
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы применения беспилотников.
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий герасимов, украина, в мире
Россия, Валерий Герасимов, Украина, В мире
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб

Герасимов: беспилотники обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
По его словам, в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы применения беспилотников.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
Вчера, 12:30
 
РоссияВалерий ГерасимовУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала