https://ria.ru/20231221/razvedka-1917183027.html
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб
Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:01
2023-12-21T13:01
2023-12-21T13:01
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валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Беспилотная авиация обеспечивает круглосуточную разведку группировок украинских войск на всю их глубину построения, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы применения беспилотников.
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, украина, в мире
Россия, Валерий Герасимов, Украина, В мире
Дроны обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ, сообщил Генштаб
Герасимов: беспилотники обеспечивают круглосуточную разведку группировок ВСУ