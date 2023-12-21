Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 21.12.2023 (обновлено: 21:41 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста - РИА Новости, 21.12.2023
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста
Система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету ATACMS над Азовским морем, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:16
2023-12-21T21:41
специальная военная операция на украине
россия
азовское море
владимир сальдо
херсонская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету ATACMS над Азовским морем, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над Азовским морем украинскую ракету. По информации ведомства, с ее помощью планировалось нанести удар по объектам в России.В октябре Белый дом подтвердил сообщения о передаче Украине этих ракет в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких снарядов.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Газета The Washington Post позднее писала, что эти ракеты и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход контрнаступления ВСУ.
https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
россия
азовское море
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азовское море, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Владимир Сальдо, Херсонская область , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста

Сальдо: силы ПВО сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету ATACMS над Азовским морем, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над Азовским морем украинскую ракету. По информации ведомства, с ее помощью планировалось нанести удар по объектам в России.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
20 декабря, 21:22
В октябре Белый дом подтвердил сообщения о передаче Украине этих ракет в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких снарядов.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
Газета The Washington Post позднее писала, что эти ракеты и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход контрнаступления ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзовское мореВладимир СальдоХерсонская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала