https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html

Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста

Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста - РИА Новости, 21.12.2023

Над Азовским морем сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста

Система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету ATACMS над Азовским морем, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:16

2023-12-21T20:16

2023-12-21T21:41

специальная военная операция на украине

россия

азовское море

владимир сальдо

херсонская область

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету ATACMS над Азовским морем, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над Азовским морем украинскую ракету. По информации ведомства, с ее помощью планировалось нанести удар по объектам в России.В октябре Белый дом подтвердил сообщения о передаче Украине этих ракет в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких снарядов.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Газета The Washington Post позднее писала, что эти ракеты и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход контрнаступления ВСУ.

https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

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россия, азовское море, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины