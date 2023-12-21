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Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино

Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.12.2023

Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино

Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили до 75 украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:18

2023-12-21T16:18

2023-12-21T17:01

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили до 75 украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Ямполовки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике возле Петропавловки в Харьковской области и села Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских 63-й и 67-й механизированных бригад возле Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" совместно с авиацией и артиллерией отразили 17 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Белой Горы, Артемово и Георгиевки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Катериновки и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили 29 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html

https://ria.ru/20231221/konflikt-1917220114.html

https://ria.ru/20231221/lovushka-1917169154.html

https://ria.ru/20231221/konflikt-1917280921.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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Влада Копылова

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