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Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 21.12.2023 (обновлено: 17:01 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/rabotino-1917255199.html
Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.12.2023
Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили до 75 украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:18
2023-12-21T17:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили до 75 украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Ямполовки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике возле Петропавловки в Харьковской области и села Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских 63-й и 67-й механизированных бригад возле Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" совместно с авиацией и артиллерией отразили 17 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Белой Горы, Артемово и Георгиевки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Катериновки и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили 29 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино

Минобороны: ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ прибыли на огневую точку в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ прибыли на огневую точку в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ прибыли на огневую точку в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили до 75 украинских солдат на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • четыре автомобиля.
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Вчера, 09:44

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Ямполовки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике возле Петропавловки в Харьковской области и села Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США
Вчера, 15:03

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила атаку 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских 63-й и 67-й механизированных бригад возле Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • до 190 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • гаубица Д-20.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
Вчера, 12:06

Донецкое направление

Бойцы группировки войск "Юг" совместно с авиацией и артиллерией отразили 17 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Белой Горы, Артемово и Георгиевки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 210 военнослужащих;
  • три пикапа.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании;
  • три САУ "Акация";
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубицу Д-20;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине
Вчера, 16:44

Южнодонецкое направление

Солдаты группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Катериновки и Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • один танк;
  • три автомобиля;
  • самоходная пушка "Гиацинт-С";
  • гаубица Д-20.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно
18 декабря, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • более 70 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б";
  • пушка "Гиацинт-Б".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили 29 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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