https://ria.ru/20231221/protivogaz-1917172817.html
МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ
МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 21.12.2023
МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ
МЧС России намерено разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите населения от боевых отравляющих веществ,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:12
2023-12-21T12:12
2023-12-21T12:15
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601573_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_41882ea7454bc7a13e5b041dbfb62f39.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МЧС России намерено разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите населения от боевых отравляющих веществ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Необходимость внесения изменений в федеральный закон "О техническом регулировании" обусловлена отсутствием в Российской Федерации обязательных требований к средствам защиты, а также отсутствием порядка подтверждения их соответствия установленным требованиям", - говорится в проекте разрабатываемого документа. Отмечается, что к ним относятся средства радиационной, химической и биологической защиты населения – фильтрующие противогазы для взрослых и детей от полутора до 15 лет, а также фильтрующие средства для детей до полутора лет. "Отсутствие требований приводит к производству и реализации низкокачественных средств защиты, поступающих, в том числе и из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции и, следовательно, низкой эффективности защиты гражданского населения, в том числе детей от опасностей радиационного, химического и биологического характера", - подчеркивается в документе. Планируется, что поправки к закону вступят в силу в феврале 2026 года.
https://ria.ru/20211213/protivogaz-broneshlem-1763385910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601573_372:0:3101:2047_1920x0_80_0_0_2fba19abd6d4432b0b0e6c8a1573f033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ
МЧС разработает обязательные требования к противогазам от боевых веществ
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
МЧС России намерено разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите населения от боевых отравляющих веществ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
"Необходимость внесения изменений в федеральный закон "О техническом регулировании" обусловлена отсутствием в Российской Федерации обязательных требований к средствам защиты, а также отсутствием порядка подтверждения их соответствия установленным требованиям", - говорится в проекте разрабатываемого документа.
Отмечается, что к ним относятся средства радиационной, химической и биологической защиты населения – фильтрующие противогазы для взрослых и детей от полутора до 15 лет, а также фильтрующие средства для детей до полутора лет.
"Отсутствие требований приводит к производству и реализации низкокачественных средств защиты, поступающих, в том числе и из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции и, следовательно, низкой эффективности защиты гражданского населения, в том числе детей от опасностей радиационного, химического и биологического характера", - подчеркивается в документе.
Планируется, что поправки к закону вступят в силу в феврале 2026 года.
В России изобрели противогаз для защиты от оружия массового поражения