https://ria.ru/20231221/protivogaz-1917172817.html

МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ

МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 21.12.2023

МЧС уточнит требования к противогазам от боевых отравляющих веществ

МЧС России намерено разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите населения от боевых отравляющих веществ,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:12

2023-12-21T12:12

2023-12-21T12:15

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МЧС России намерено разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите населения от боевых отравляющих веществ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Необходимость внесения изменений в федеральный закон "О техническом регулировании" обусловлена отсутствием в Российской Федерации обязательных требований к средствам защиты, а также отсутствием порядка подтверждения их соответствия установленным требованиям", - говорится в проекте разрабатываемого документа. Отмечается, что к ним относятся средства радиационной, химической и биологической защиты населения – фильтрующие противогазы для взрослых и детей от полутора до 15 лет, а также фильтрующие средства для детей до полутора лет. "Отсутствие требований приводит к производству и реализации низкокачественных средств защиты, поступающих, в том числе и из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции и, следовательно, низкой эффективности защиты гражданского населения, в том числе детей от опасностей радиационного, химического и биологического характера", - подчеркивается в документе. Планируется, что поправки к закону вступят в силу в феврале 2026 года.

https://ria.ru/20211213/protivogaz-broneshlem-1763385910.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)