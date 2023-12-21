https://ria.ru/20231221/prodbezopasnost-1917314053.html

Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный

Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный - РИА Новости, 21.12.2023

Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный

Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал вклад региона в продовольственную безопасность страны существенным, а на следующий год перед областью стоят... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:06

2023-12-21T18:06

2023-12-21T18:09

тамбовская область

экономика

тамбовская область

максим егоров

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал вклад региона в продовольственную безопасность страны существенным, а на следующий год перед областью стоят амбициозные задачи, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вклад Тамбовской области в продовольственную безопасность страны существенный. В следующем году он непременно вырастет. Мы ставим амбициозные задачи, которые связаны не только с улучшением плодородия почв, повышением урожайности культур и увеличением продуктивности животных, но и с расширением возможностей переработки производимой продукции, наращиванием объемов экспорта", - сказал Егоров, его слова приводит пресс-служба. На ВДНХ, где проходит международная выставка-форум "Россия", тамбовские аграрии представили достижения и рекорды 2023 года, рассказали о новых проектах, провели мастер-классы по овощеводству. До конца недели, которая посвящена сельскому хозяйству, на региональной площадке пройдут лекции, мастер-классы, викторины, игры. В пресс-службе отметили, что сегодняшние успехи аграрного сектора региона — это слагаемые ответственного труда сельхозпроизводителей, применения современных технологий, мощной государственной поддержки. "Наш регион — один из лидеров России в сельскохозяйственной сфере. Область входит в топ-5 по производству муки, сахара, мяса. В этом году с полей региона собрано более 5,3 миллиона тонн зерновых культур, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 450 тысяч тонн сои. Все это новые рекорды Тамбовщины", - прокомментировала заместитель главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства региона Алена Сытова, ее слова приводит пресс-служба. Устанавливать рекорды аграриям помогают государственные программы. Так, на территории Тамбовской области реализуется госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области. По итогам текущего года объем государственной поддержки на развитие АПК составит более 2,7 миллиарда рублей. По прогнозу, в следующем году господдержка программы составит 1,9 миллиарда рублей. Еще почти 877 миллионов рублей господдержки в 2023 году направлено по государственной программе Тамбовской области комплексного развития сельских территорий. На 2024 год на реализацию данной программы предварительно одобрено почти 591 миллион рублей. Кроме того, в текущем году на развитие малых форм хозяйствования было направлено около 200 миллионов рублей государственной поддержки. Благодаря этому создано 31 новое фермерское хозяйство по различным направлениям деятельности.

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тамбовская область, максим егоров, россия