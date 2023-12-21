https://ria.ru/20231221/prodbezopasnost-1917314053.html
Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный
Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный - РИА Новости, 21.12.2023
Егоров: вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность РФ существенный
Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал вклад региона в продовольственную безопасность страны существенным, а на следующий год перед областью стоят... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:06
2023-12-21T18:09
тамбовская область
экономика
тамбовская область
максим егоров
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал вклад региона в продовольственную безопасность страны существенным, а на следующий год перед областью стоят амбициозные задачи, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вклад Тамбовской области в продовольственную безопасность страны существенный. В следующем году он непременно вырастет. Мы ставим амбициозные задачи, которые связаны не только с улучшением плодородия почв, повышением урожайности культур и увеличением продуктивности животных, но и с расширением возможностей переработки производимой продукции, наращиванием объемов экспорта", - сказал Егоров, его слова приводит пресс-служба. На ВДНХ, где проходит международная выставка-форум "Россия", тамбовские аграрии представили достижения и рекорды 2023 года, рассказали о новых проектах, провели мастер-классы по овощеводству. До конца недели, которая посвящена сельскому хозяйству, на региональной площадке пройдут лекции, мастер-классы, викторины, игры. В пресс-службе отметили, что сегодняшние успехи аграрного сектора региона — это слагаемые ответственного труда сельхозпроизводителей, применения современных технологий, мощной государственной поддержки. "Наш регион — один из лидеров России в сельскохозяйственной сфере. Область входит в топ-5 по производству муки, сахара, мяса. В этом году с полей региона собрано более 5,3 миллиона тонн зерновых культур, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 450 тысяч тонн сои. Все это новые рекорды Тамбовщины", - прокомментировала заместитель главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства региона Алена Сытова, ее слова приводит пресс-служба. Устанавливать рекорды аграриям помогают государственные программы. Так, на территории Тамбовской области реализуется госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области. По итогам текущего года объем государственной поддержки на развитие АПК составит более 2,7 миллиарда рублей. По прогнозу, в следующем году господдержка программы составит 1,9 миллиарда рублей. Еще почти 877 миллионов рублей господдержки в 2023 году направлено по государственной программе Тамбовской области комплексного развития сельских территорий. На 2024 год на реализацию данной программы предварительно одобрено почти 591 миллион рублей. Кроме того, в текущем году на развитие малых форм хозяйствования было направлено около 200 миллионов рублей государственной поддержки. Благодаря этому создано 31 новое фермерское хозяйство по различным направлениям деятельности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тамбовская область, максим егоров, россия
Тамбовская область, Экономика, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал вклад региона в продовольственную безопасность страны существенным, а на следующий год перед областью стоят амбициозные задачи, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Вклад Тамбовской области в продовольственную безопасность страны существенный. В следующем году он непременно вырастет. Мы ставим амбициозные задачи, которые связаны не только с улучшением плодородия почв, повышением урожайности культур и увеличением продуктивности животных, но и с расширением возможностей переработки производимой продукции, наращиванием объемов экспорта", - сказал Егоров
, его слова приводит пресс-служба.
Тамбовские власти заявили, что дефицита яиц в регионе нет
На ВДНХ, где проходит международная выставка-форум "Россия", тамбовские аграрии представили достижения и рекорды 2023 года, рассказали о новых проектах, провели мастер-классы по овощеводству. До конца недели, которая посвящена сельскому хозяйству, на региональной площадке пройдут лекции, мастер-классы, викторины, игры.
В пресс-службе отметили, что сегодняшние успехи аграрного сектора региона — это слагаемые ответственного труда сельхозпроизводителей, применения современных технологий, мощной государственной поддержки.
«
"Наш регион — один из лидеров России в сельскохозяйственной сфере. Область входит в топ-5 по производству муки, сахара, мяса. В этом году с полей региона собрано более 5,3 миллиона тонн зерновых культур, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 450 тысяч тонн сои. Все это новые рекорды Тамбовщины", - прокомментировала заместитель главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства региона Алена Сытова, ее слова приводит пресс-служба.
Устанавливать рекорды аграриям помогают государственные программы. Так, на территории Тамбовской области
реализуется госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области. По итогам текущего года объем государственной поддержки на развитие АПК составит более 2,7 миллиарда рублей. По прогнозу, в следующем году господдержка программы составит 1,9 миллиарда рублей.
Еще почти 877 миллионов рублей господдержки в 2023 году направлено по государственной программе Тамбовской области комплексного развития сельских территорий. На 2024 год на реализацию данной программы предварительно одобрено почти 591 миллион рублей.
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%
Кроме того, в текущем году на развитие малых форм хозяйствования было направлено около 200 миллионов рублей государственной поддержки. Благодаря этому создано 31 новое фермерское хозяйство по различным направлениям деятельности.